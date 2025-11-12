Tuttugu eru látnir eftir að flugvél tyrkneska hersins hrapaði í Georgíu í gær. Þetta staðfesti varnarmálaráðherra Tyrklands í morgun.
Um var að ræða flutningavél af gerðinni C-130 Hercules sem tók á loft í Aserbaídsjan og var á leiðinni til Tyrklands. Vélin hrapaði nærri landamærum Georgíu og Aserbaídsjan.
Varnarmálaráðherrann Yasar Guler birti í morgun myndir af öllum þeim sem voru um borð í vélinni og létust.
Fulltrúar flugmálayfirvalda í Georgíu segja að vélin hafi horfið af ratsjám skömmu eftir að vélin flaug inn í loftrými landsins. Ekki liggur fyrir hvað varð þess valdandi að vélin hrapaði og er rannsókn hafin.
Tyrkneskir fjölmiðlar greina frá því að brak úr vélinni hafi fundist á stóru svæði.
pic.twitter.com/FmJM9Shmzs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2025
