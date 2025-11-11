„Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 11. nóvember 2025 20:00 Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra ætlar að endurskoða meðferðarstarf fyrir börn sem allra fyrst. Málaflokkurinn sé búinn að vera í ólestri. Vísir/Sara Mennta- og barnamálaráðherra segir meðferðarúrræði fyrir börn og ungmenni hafa verið í ólestri alltof lengi. Hann leggur áherslu á að klára endurskoðun á slíkri starfsemi sem allra fyrst og hefur heimsótt nokkur meðferðarheimili nú þegar. Heilbrigðisráðuneytið er haft með í ráðum. Fyrrverandi starfsmenn og skjólstæðingur Bjargeyjar, meðferðarheimilis fyrir stelpur og kvár á aldrinum 13- 18 ára hafa nýlega stigið fram og lýst ófaglegum vinnubrögðum og losarabrag á heimilinu. Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu sagði heimilið nýtt og eðlilegt að enn væri verið að móta starfið en heimilið var opnað 2022. Umboðsmaður barna telur rétt að endurskoða starfsemi slíkra heimila vegna alvarlegra mála sem hafa komið upp síðustu misseri. Neyslan sé að harðna. Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra segist vel meðvitaður um vandann og umræðuna síðustu misseri í málaflokknum. „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma, við erum virkilega að taka á þessum málum núna og skoða málin heildstætt og ég tel að við séum komin vel á veg með það,“ segir hann. Hann hafi sjálfur farið eða sé á leið í vettvangsferðir á meðferðarheimili fyrir börn. Meðal heimila sé Gunnarsholt á Rangárvöllum sem býður upp á langtímameðferð fyrir drengi sem glíma við fjölþættan vanda og /eða vímuefnaneyslu. „Við erum t.d. að skoða alla ferla í þessum málum. Ég var í Bjargey fyrir stuttu að skoða og ég er að fara í Gunnarsholt á morgun. Við erum að fara að kortleggja nákvæma stöðu í málaflokknum,“ segir hann. Heilbrigðisráðuneytið sé komið í málið. „Við erum í samtali við heilbrigðisráðuneytið vegna þess að það er alltaf spurning hvort málaflokkurinn eigi heima hjá okkur eða þar. Við ætlum þess vegna að vinna málið saman. Það er langbest og farsælast,“ segir hann að lokum. Meðferðarheimili Ofbeldi gegn börnum Vistheimili Fíkn Mest lesið Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Innlent Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Innlent Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Innlent Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Innlent Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Erlent Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin Erlent „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Innlent Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Innlent Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Innlent Hafa uppgötvað djöflabýflugu Erlent Fleiri fréttir Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Verða með leiðtogaprófkjör 31. janúar Mikið undir á næsta sáttafundi flugumferðarstjóra Vill hætta að kaupa auglýsingar á samfélagsmiðlum Fimm ára fangelsi fyrir að skera mann á háls Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – seinni dagur Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Ágreiningur, slagsmál og líkamsárás Héldu samverustund þar sem að tvö ár eru liðin Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Bjarga Gunnfaxa með því að flytja inn samskonar flugvél Hvatningarverðlaun gegn einelti afhent á Laugarvatni Tekist á um afgreiðslu velferðarnefndar Þörf á endurskoðun meðferðarheimila fyrir börn Dómsmálaráðherra verði að segja satt og rétt frá Leiðtogaprófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík Sjá meira