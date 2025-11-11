Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér

Aflögun undir Svartsengi er orðin hægari en áður. Á sama tíma hefur verulega dregið úr skjálftavirkni í Krýsuvík undanfarnar vikur. Enn ríkir óvissa um hvenær næstu eldsumbrot gætu orðið. Hættumat helst að óbreyttu eins fram að 25. nóvember.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þar má sjá uppfært hættumatskort en þar eru engar breytingar gerðar.
Aflögunarmælingar sýna að bæði land haldi áfram að rísa og að kvika haldi áfram að safnast undir Svartsengi.
Aftur á móti hefur dregið úr innstreymi kviku inn í hólfið undir Svartsengi, segir í tilkynningu Veðurstofunnar.
Út frá fyrri eldsumbrotum á Sundhnúksgígaröðinni aukast líkur á nýju kvikuhlaupi þegar sambærilegt magn kviku hefur safnast fyrir undir Svartsengi og hljóp út í síðasta gosi.
Magn kviku sem runnið hefur úr Svartsengi í eldsumbrotunum frá því í mars 2024 hefur verið breytilegt, á bilinu 12–31 milljón rúmmetrar en samkvæmt líkanreikningum hafa nú um 15 milljónir rúmmetra af kviku safnast undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí.
Því er enn talsverð óvissa um hvenær næsti atburður verður, skrifar Veðurstofan. Þar sem innflæðið fer minnkandi hafi tímaramminn á mögulegri tímasetningu næsta atburðar þó lengst.
Jarðskjálftar við Grindavík og á Sundhnúksgígaröðinni eru fáir og litlir, flesta daga mælast aðeins fáeinir smáskjálftar sem eru um eða rétt yfir 1 að stærð.
Aflögunarmælingar sýna að landsigið sem hófst í Krýsuvík í sumar hafi hægt mjög á sér og að aflögun sé nú lítil sem engin á svæðinu. Jarðskjálftar í Krýsuvík mælast enn nokkrir á dag, en virkni hefur dregist verulega saman. Heildarfjöldi skjálfta hefur farið úr 250 niður í 100 til 150 á viku. Þetta er í fyrsta sinn frá því í sumar sem skjálftamynstrið sýnir samfellda minnkun.