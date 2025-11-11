Hafa uppgötvað djöflabýflugu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. nóvember 2025 14:03 Tegundin er nokkuð einstök í útliti. Ástralskir vísindamenn hafa uppgötvað nýja tegund býflugna sem er með lítil horn. Tegundin hefur fengið djöfullegt nafn, Lúsífer. Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en þar kemur fram að innfædda býflugan hafi verið uppgötvuð af vísindamönnum þegar þeir skoðuðu sjaldgæft villiblóm sem vex aðeins á Bremer-svæðinu í Goldfields-héraði í vesturhluta Ástralíu, 470 kílómetra austur af Perth. Mjög sérkennileg og áberandi horn býflugunnar er aðeins að finna á kvendýrum býflugunnar. Vísindamenn velta enn vöngum yfir því til hvers þau eru en getgátur eru uppi um að þau geti notað þau til að verja sig eða til þess að safna frjókornum, blómasafa eða trjákvoðu. Meginrannsakandi tegundarinnar segist hafa fengið innblástur að nafni býflugunnar frá Netflix. Hún hafi verið að horfa á samnefnda seríu á þeim tíma sem skartar Idris Elba í aðalhlutverki. Um er að ræða fyrstu nýju tegundina sem fundist hefur á svæðinu í tuttugu ár. „Kvenbýflugan var með þessi ótrúlegu litlu horn í andlitinu,“ segir vísindamaðurinn dr. Kit Prendergast frá Curtin-háskóla. „Þegar ég var að skrifa lýsinguna á nýju tegundinni horfði ég á Netflix-þáttinn Lucifer á sama tíma og nafnið passaði bara fullkomlega. Ég er líka mikill aðdáandi Netflix-persónunnar Lucifer svo þetta var augljóst mál.“ Það er þó einungis kvenflugan sem ber hornin. Hún segir merkið einnig nefna ljósbera á latínu og henti því prýðilega sem vísun til mikilvægis þess að varpa ljósi á aðstæður býflugna og þörfina til að vernda þær og auka skilning á því hvernig plöntur í útrýmingarhættu eru frjóvgaðar. Í skýrslu um tegundina, sem birtist í Journal of Hymenoptera Research, var einnig kallað eftir því að svæðið þar sem nýja býflugnategundin og sjaldgæf villiblóm fundust, og svæðið í kring, yrði „formlega friðlýst og skráð sem verndarsvæði sem ekki má ryðja.“ „Þar sem nýja tegundin fannst á sama litla svæði og villiblómið sem er í útrýmingarhættu gætu báðar tegundir verið í hættu vegna rasks á búsvæðum og annarra ógnandi ferla eins og loftslagsbreytinga,“ segir hún og bætir við að mörg námuvinnslufyrirtæki taki ekki innlendar býflugur með í reikninginn þegar þau meta umhverfisáhrif starfsemi sinnar. „Þannig að við gætum verið að missa af óuppgötvuðum tegundum, þar á meðal þeim sem gegna mikilvægu hlutverki við að styðja við plöntur og vistkerfi í útrýmingarhættu. Án þess að vita hvaða innlendu býflugur eru til og á hvaða plöntum þær eru háðar, eigum við á hættu að tapa báðum áður en við gerum okkur grein fyrir að þær séu til staðar.“ Dýr Ástralía Skordýr Mest lesið Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Innlent Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Innlent Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin Erlent Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Erlent Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Innlent Fimm ára fangelsi fyrir að skera mann á háls Innlent Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Innlent Kínverjar menga mest en standa sig samt best Erlent Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Erlent Sprengdi sig í loft upp við dómshús Erlent Fleiri fréttir Hafa uppgötvað djöflabýflugu Krefjast tvö þúsund ára fangelsisdóms yfir borgarstjóranum Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Grænlenskir góðmálmar og seinagangur bankanna Sprengdi sig í loft upp við dómshús Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Kínverjar menga mest en standa sig samt best Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Reynt sé að grafa undan BBC sem þó hafi gert mistök Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Ætla ekki að endurskoða rétt samkynhneigðra til að giftast Sarkozy laus úr fangelsi Lagði til að forsætisráðherrann yrði afhöfðaður Sögð ætla að leita á náðir Trumps Skaut hreingerningakonu sem fór húsavillt Mótmæli gegn loftmengun í Nýju-Delí: „Ég sakna þess að anda“ Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Frumvarp um fjármögnun alríkisins samþykkt í öldungadeildinni Flugvallarþorp gæti öðlast framhaldslíf Forstöðumaður BBC segir af sér vegna misvísandi umfjöllunar Saka Rússa um að ógna kjarnorkuöryggi í Evrópu Bretlandsher aðstoðar Belga vegna drónaflugs Nærri milljón rýmir vegna ofurfellibyls Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Aflýsa yfir þúsund flugferðum Sex drepnir í árásum á blokkir og orkuinnviði Sjá meira