Héldu sam­veru­stund þar sem að tvö ár eru liðin

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa
Elínborg Gísladóttir, sóknarprestur.
Tvö ár eru liðin frá því að rýma þurfti Grindavík með hraði vegna jarðskjálfta, en tímabilið sem fylgdi á eftir hefur einkennst af óvissu og erfiðleikum. Í Grindavíkurkirkju var efnt til samverustundar. 

Kvöldið þann 10. nóvember 2023 var öllum íbúum Grindavíkurbæjar gert að yfirgefa bæinn í kjölfar skjálftahrinu. Sprungur mynduðust í vegunum og óttuðust fulltrúar almannavarna og Veðurstofunnar að eldgos væri að hefjast í eða við bæinn.

Rýmingin markar tveggja ára tímabil þar sem ítrekað hefur gosið á Reykjanesskaga en einungis eitt hús í bænum varð undir. Atburðirnir hafa haft gríðarleg áhrif á íbúa bæjarins og hafa margir þeirra ekki snúið aftur.

Fjöldi íbúa hittist þó í kvöld í Grindavíkurkirkju til að minnast dagsins. 

„Þetta var mjög gott. Hún einkenndist af gleði, kærleika og friði. Það er þannig sem stundirnar eru og þess vegna er mikilvægt að koma saman,“ segir Elínborg Gísladóttir, sóknarprestur í Grindavíkurkirkju. 

„Það skiptir öllu máli að eiga þær hérna í Grindavík og við mætum hingað. Við vorum hérna fyrir einu ári síðan og það er svo gaman að skoða hver munurinn á okkur er núna, sálarlega og hvað hvílir á okkur núna og fyrir ári.“

Elínborg segir samfélagið vera að skapa eitthvað nýtt úr áfallinu. Það sé hugur í Grindvíkingum að snúa aftur og byggja upp bæinn enda sé um sterkt samfélag að ræða. Þau gleymi þó ekki degi eins og þessum.

„Það fer ekki úr minninu. Ég hef oft sagt það að mikil áföll búi til mikla reynslu og það geta skapast svo mikil verðmæti úr mikilli reynslu. Það er að segja, við göngum með þessa reynslu og vinnum úr henni þá verður eitthvað til sem verður svo dýrmætt,“ segir Elínborg.

Enginn gleymir þessum degi fyrir tveimur árum

Í dag eru tvö ár liðin frá því að rýma þurfti heilt bæjarfélag með hraði vegna kraftmikilla jarðskjálfta en í hönd fór atburðarás sem hafði í för með sér 9 eldgos og gríðarlega óvissu fyrir samfélagið í Grindavík. Bæjarstjórinn segir þetta tilfinningaríkan dag í huga bæjarbúa.

