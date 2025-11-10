Ísland mælist með 86 stig á mælikvarða sem kortleggur viðhorf til kvenna og karla í leiðtogastöðum og fækkar um eitt stig milli ára. Ísland er áfram efst á lista en viðhorf til kvenleiðtoga virðist hafa versnað í mörgum stærstu ríkjum heims á síðustu árum, sérstaklega meðal yngra fólks.
Þetta má lesa úr vísitölunni Reykjavik Index for Leadership 2025-2026 sem gefin var út í dag. Henni er ætlað að meta samfélagsleg viðhorf einstaklinga til leiðtogahlutverka karla og kvenna í 23 ólíkum starfsgreinum.
Þar eru 100 stig sögð endurspegla að allt samfélagið telji konur og karla jafn hæf til að sinna leiðtogahlutverkum á ólíkum sviðum í samfélaginu. Vísitalan er gefin út árlega og var birt í dag á Heimsþingi kvenleiðtoga, Reykjavík Global Forum, sem fram fer í Hörpu.
Viðhorf til kvenna í leiðtogastörfum í G7-ríkjunum Kanada, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Japan, Bretlandi og Bandaríkjunum mælist nú 68 stig líkt og árið í fyrra. Þar áður sást lækkun en á árinu 2018 mældust G7-ríkin með 72 stig á kvarðanum og hafa mest verið með 73 stig. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavík Global Forum.
Mælt viðhorf til kvenna í leiðtogastörfum í Þýskalandi og Bandaríkjunum hefur versnað, sérstaklega meðal ungs fólks á aldrinum 18 til 34 ára. Á sama tíma hefur viðhorf batnað í Japan og Ítalíu sem bendir til þess að fleiri íbúar þar telji konur og karla jafn hæf til að gegna forystu nú en árið á undan, að sögn Reykjavík Global Forum.
Annars staðar hefur viðhorf til kvenna í leiðtogastöðum batnað milli ára. Til að mynda hefur Kenía farið úr 52 stigum í 56 og Nígería úr 57 stigum í 59. Vísitalan er þróuð af alþjóðlega rannsóknarfyrirtækinu Verian í samstarfi við Reykjavík Global Forum. Hún byggir á svörum úr könnun sem er lögð fyrir 1.000 manns í hverju ríki á aldrinum 18 til 65 ára.
„Kynslóðamunur er mjög sýnilegur í niðurstöðunum, yngra fólk telur síður kynin jafn hæf til forystu en foreldrar þeirra. Konur meta konur almennt hæfari í leiðtogastörf en karlar, en bæði kynin mæta vissum menningarlegum hindrunum á ákveðnum sviðum.
Karlar eru taldir síður hæfir til forystu á sviði umönnunar barna og konur síður hæfar að sinna leiðtogahlutverki á sviði varnar- og öryggismála, verkfræði og geimvísinda,“ segir Michelle Harrison, forseti Verian Group, í tilkynningu.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, stofnandi og stjórnarformaður Reykjavík Global Forum, segir að mælikvarðinn endurspegli átta ára samfellda gagnasöfnun.
„Viðhorf fólks innan samfélaga breytast hægt en örugglega, og Reykjavík Index veitir vissa yfirsýn sem gerir okkur kleift að sjá bæði í hvaða átt og á hvaða hraða breytingarnar eiga sér stað. Þótt Ísland standi enn efst samkvæmt vísitölunni bendir hún á að jafnvel hér á heimavelli hafi einkunnin lækkað, úr 91 árið 2022 í 86 í ár.
Það sýnir svart á hvítu að árangur í jafnréttismálum er aldrei tryggður og má aldrei telja sjálfgefinn. Framfarir krefjast stöðugrar athygli og pólitísks vilja, jafnvel á Íslandi,“ segir Hanna Birna í tilkynningu.
Niðurstöður vísitölunnar ,,Reykjavik Index for leadership“ benda til bakslags í viðhorfi til kvenna í leiðtogastörfum á heimsvísu. Ísland er efst í vísitölunni en tapar tveimur stigum á milli ára.