Lífið

Stjörnulífið: Uniqlo á Suður­landi

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Stjörnur landsins létu til sín taka um helgina.
Stjörnur landsins létu til sín taka um helgina.

Stjörnur landsins létu til sín taka um helgina. Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves fyllti miðbæinn af tónlist og góðri stemningu, Bríet gaf út nýja EP-plötu og stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir var tilnefnd til Grammy-verðlauna annað árið í röð. Þá var feðradagurinn var haldinn hátíðlegur í gær og nýttu margir tækifærið til að senda feðrum sínum hlýjar og fallegar kveðjur á samfélagsmiðlum.

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Feðradagurinn

Milla Ósk Magnúsdóttir, yfirframleiðandi hjá ACT4 og fyrrverandi aðstoðarmaður ráðherra, skrifaði fallega kveðju til eiginmanns síns, Einars Þorsteinssonar, fyrrverandi borgarstjóra og oddvita Framsóknar, í tilefni dagins.

Íslenska CrossFit-konan Sara Sigmundsdóttir sendi pabba sínum fallega kveðju.

Saunagusumeistarar

Áhrifavaldarnir Guðmundur Emil og Helgi Ómars útskrifuðust sem Saunagusumeistarar um helgina.

Skvísuferð á suðurlandið

LXS-vinkonuhópurinn fór í skvísuferð á Suðurlandið þar sem þær nutu helgarinnar.

Allt í blóma og kertaljós

Elísabet Gunnarsdóttir birti fallegar myndir frá helginni í Stokkhólmi.

Ný sjónvarpsstjarna

Guðrún Svava Egilsdóttir, eða Gugga í Gúmmíbát, frumsýndi nýja þætti sem eru sýndir hér á Vísi, sem heita Gugga fer á djammið.

„Galin helgi“

Tónlistarkonan Bríet Isis hélt útgáfutónleika um helgina. Hún gaf út nýja sex laga EP-plötu í vikunni sem ber heitið „Bríet – Act I“, sem er fyrsti hluti af þremur og markar nýjan kafla í ferli söngkonunnar.

Níu ár allsgáð

Tónlistarkonan Elín Ey fagnaði níu árum edrú í vikunni.

Menningarleg í Reykjavík

Tískudrottningin og markaðsfræðingurinn Sigríður Margrét þræddi söfn borgarinnar.

Ferðamenn í eigin landi

Áhrifavaldurinn Birta Hlín Sig­urðardótt­ir og Helgi Jónsson eru búsett í Kaupmannahöfn en nutu helgarinnar á Íslandi þar sem þau fóru meðal annars í hestaferð á Suðurlandi. Þar tóku þau einnig upp auglýsingu fyrir fatarisann Uniqlo.

Þrjú ár frá fyrsta stefnumótinu

Útvarpsmaðurinn Siggi Gunnars og Sigmar Ingi, deildarstjóri Tómstundamiðstöðvarinnar hjá Lækjarskóla, fóru á þriðja stefnumótið sitt á fyrir þremur árum á tónlistarhátíðina Airwaves. 

Það besta við íslenska veturinn

Helga Margrét Agnarsdóttir segir Airwaveshátíðin það besta við veturinn.

Styrkur er ekki allt

Annie Rós segist hafa lært það með hverri meðgöngunni að hlusta á líkamann. Hún segir: „Ég hef lært að það að vera sterk þýðir ekki að gera allt — heldur að gera það sem finnst rétt. Hver meðganga hefur minnt mig á að styrkur er ekki bara líkamlegur hann felst í því að hlusta, aðlaga sig og treysta líkamanum í gegnum allar breytingarnar.“

Tilnefnd til Grammy-verðlaunanna

Stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir er tilnefnd til Grammy-verðlauna í flokki hefðbundinnar popptónlistar fyrir breiðskífu sína A Matter of Time. Í flokknum etur hún kappi við poppgoðsagnir á borð við Elton John, Lady Gaga og Börbru Streisand.

Laufey Lín er tilnefnd í flokki hefðbundinnar popptónlistar en í þeim flokki hlaut hún Grammy-verðlaun árið 2024 fyrir breiðskífu sína Bewitched. Þá var samkeppni hennar lítið síðri en hún hreppti verðlaunin fram yfir Bruce Springsteen, Rickie Lee Jones og Pentatonix.

Leikaraferð til London

Ilmur Kristjánsdóttir fór ásamt fríðum hópi leikara til London þar sem þau fóru að sjá fjórar leiksýningar á aðeins þremur dögum.

Finnst þér vanta einhver tíðindi í Stjörnulífið þennan mánudaginn? Eitthvað magnað sem gerðist í liðinni viku? Þú getur sent okkur nafnlaust fréttaskot hér. Fullum trúnaði er heitið.

Stjörnulífið

Tengdar fréttir

Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“

Konur komu, sáu og sigruðu þessa vikuna. Kvennafrídagurinn var haldinn hátíðlegur síðastliðinn föstudag og lögðu um fimmtíu þúsund manns niður störf sín í tilefni af fimmtíu ára afmæli kvennaverkfallsins. Um helgina var mikið um veisluhöld þar sem ástinni var fagnað í brúðkaupum, afmælum og árshátíðum stórfyrirtækja.

Stjörnulífið: „Bið ekki um meira“

Síðastliðin vika var viðburðarík að vanda hjá samfélagsmiðlastjörnum landsins. Fallegt haustveður, stórtónleikar í New York, þemapartý, Oktoberfest og sólríkar utanlandsferðir báru þar hæst.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.