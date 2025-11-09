Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók mann eftir að henni hafði borist tilkynning um mann „að gramsa í munum“ fyrir utan ótilgreinda stofnun í Reykjavík. Maðurinn ók á brott á bíl sem reyndist svo stolinn. Ekki nóg með það heldur hafði hann líka ekið stolna bílnum undir áhrifum.
Þetta er á meðal verkefna Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þennan sunnudaginn. Miðsvæðis í borginni hafði lögreglan ennig upp á manni sem seldi landa úr skottinu á bíl sínum. Landinn var haldlagður.
Lögreglu barst einnig tilkynning um rúmdýnu sem lá á miðri Reykjanesbrautinni. Vegagerðin og lögregla komu á vettvang og fjarlægðu dýnuna.