Bretar hafa orðið við aðstoðarbeiðni Belga eftir að drónar flugu inn í landhelgi Belgíu fyrr í vikunni. Sérfræðingar og búnaður frá breska flughernum eru á leið til landsins.
Belgar kölluðu saman þjóðaröryggisráð fyrr í vikunni vegna drónaflugs við flugvelli í landinu. Töluvert rask varð á flugi til og frá Belgíu á þriðjudagskvöld vegna þessa og loka þurfti flugvellinum í Brussel um stund.
Richard Knighton yfirmaður varnarmála í Bretlandi segir belgíska kollega sína hafa óskað eftir aðstoð fyrr í vikunni og að búnaður og mannskapur væri á leiðinni.
Hann segist í samtali við blaðamann BBC ekki unnt að staðreyna hver beri ábyrgð á drónunum en leiða megi líkur að því að Rússlandsher standi að baki fluginu. Rússar hafa ekki gengist við ábyrgð á fluginu.
John Healey varnarmálaráðherra Bretlands sagði í yfirlýsingu að Bretar muni ásamt öðrum NATO-ríkjum veita Belgum aðstoð í gegnum búnað og getu. Þjóðverjar og Frakkar hafa sömuleiðis boðið fram aðstoð sína.
Drónaflugið á þriðjudag er enn eitt dæmið um óvelkomna umferð loftfara í evrópskri lofthelgi undanfarnar vikur. Meðal annars hafa drónar sést í Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Þýskalandi, Póllandi, Noregi og á Spáni. Það eru ekki aðeins drónar sem hafa verið á sveimi í óleyfi, heldur einnig helíumblöðrur sem báru sígarettur, en evrópskir leiðtogar hafa sagt um fjölþáttaárásir að ræða.