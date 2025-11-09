Á Ríkislögreglustjóri að segja af sér? Eiga Íslendingar að taka upp evruna? Horfa Bandaríkjamenn fram á efnahagshrun? Allt þetta og fleira til verður til umfjöllunar á Sprengisandi í dag.
Klukkan Valur Gunnarsson rithöfundur og fjallar um nýja bók sína, Grænland og fólkið sem hvarf, þar sem hann reynir að ráða gátuna um Íslendingana sem höfðust við á Suður-Grænlandi fram á fimmtándu öld en hurfu eftir það sporlaust.
Sigmar Guðmundsson þingflokksformaður Viðreisnar og Sigríður Á. Andersen, fyrrverandi dómsmálaráðherra, fjalla um stöðu Ríkislögreglustjóra í ljósi frétta af fjármálum embættisins. Getur lögreglustjórinn setið áfram? Þau ræða málið klukkan 10.30.
Klukkan ellefu rökræða svo Dagur B. Eggertsson alþingismaður og Lilja D. Alfreðsdóttir varaformaður Framsóknarflokksins um þá hugmynd hvort upptaka Evru gæti lækkað vexti á Íslandi. Ef ekki það, hvað þá?
Hálftólf verður fjallar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur fjallar um ískyggilega stöðu á bandarískum hlutabréfamarkaði þar sem verð hefur hækkað gríðarlega, svo mikið að margir búast nú við snöggri og afdrifaríkri leiðréttingu - sumsé miklu verðfalli með tilheyrandi áhrifum heima fyrir og út um allan heim. Samlíkingar hafa verið dregnar við hrunið 1929, dotcom bóluna og fleiri ámóta áföll.
Það verður á nógu að taka á Sprengisandi í dag. Hægt er að hlusta á þáttinn á Bylgjunni og á Vísi.