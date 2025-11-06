Rannsaka hakakrossa sem voru málaðir með blóði úr manni Kjartan Kjartansson skrifar 6. nóvember 2025 13:39 Lögreglumaður mælir hakakrossa sem voru málaðir með blóði utan á húsvegg í Hanau í Þýskalandi á miðvikudag. AP/Michael Probst Tugir bíla, póstkassar og húsveggir voru saurgaðir með hakakrossum sem voru málaðir með blóði úr manni í borginni Hanau í Þýskalandi í vikunni. Lögregla rannsakar spellvirkin en tákn nasismans eru ólögleg í Þýskalandi. Tilkynnt var um hakakrossa sem virtust hafa verið málaðir með rauðlitum vökva á hátt í fimmtíu kyrrstæða bíla í Hanau á miðvikudagskvöld. Bráðabirgðarannsókn leiddi í ljós að þeir höfðu verið málaðir með blóði úr manni, að sögn AP-fréttastofunnar. Ekki liggur fyrir hvort að bílarnir, póstkassarnir og veggirnir hefðu verið valdir af handahófi eða með markvissum hætti. Talsmaður lögreglunnar segir heldur ekki ljóst hver framdi skemmdarverkin eða hvaðan blóðið sem var notað kom. Blóð sem makað var á póstkassa á sama tíma og hakakrossar voru málaðir á bíla í Hanau.AP/Michael Probst Claus Kaminsky, borgarstjóri Hanau, segir spellvirkin valda sérstakri geðshræringu í borginni í ljósi hryðjuverkaárásar þýsks karlmanns sem skaut níu manns af innflytjendaættum til bana þar í febrúar árið 2020. „Það sem gerðist hér fer út fyrir öll mörk velsæmis og mannúðar. Hakakrossar eiga sér engan stað í Hanau. Við leyfum slíkum táknum ekki að sá ótta eða sundrung,“ sagði Kaminsky. Þýskaland Erlend sakamál Mest lesið Blóðugt barn eftir tilefnislausa árás í Kringlunni Innlent Leysa brátt frá skjóðunni um leiðtoga Miðflokksins í borginni og nafnaleikurinn hafinn Innlent Starfsmaður ríkissaksóknara sagður hafa játað refsiverð brot Innlent Segja fátt rétt í fréttinni og heimildamanninn fyrrverandi eiginmann Innlent Barni bjargað frá drukknun í Dalslaug Innlent Tíu ung börn voru orðin verkjuð og hjólbeinótt vegna beinkramar Innlent Loka Breiðholtsbraut alla helgina Innlent Álag réttlæti ekki mistökin sem voru gerð Innlent Þjófarnir lifðu eins og kóngar um stund Innlent Jóhanna ætlar ekki aftur fram Innlent Fleiri fréttir Rannsaka hakakrossa sem voru málaðir með blóði úr manni Pútín sagður beina kúgunartækjum sínum að eigin stuðningsmönnum Flugumferðarstjórar að bugast og dregið úr ferðum innanlands Belgar kalla saman þjóðaröryggisráð vegna drónaflugs við flugvelli Tala látinna hækkar á Filippseyjum Óttast að María sé að stela athyglinni frá Jesú á samfélagsmiðlum Tortryggnir í garð tolla Trumps Plata hermenn í hjónaband og hirða svo bæturnar Hver er Zohran Mamdani og hvað vill hann? Banna samtök íslamista og gerðu húsleit hjá fleiri Evrópuríki ná saman um verulega útþynnt loftslagsmarkmið Stofnar Facebook hóp fyrir hatur gegn sjálfum sér Sjö látnir eftir flugslysið í Kentucky Tugir látnir eftir fellibyl á Filippseyjum „Versta martröð Trumps“ kjörin borgarstjóri New York Féll til jarðar rétt eftir flugtak Fundu 1,7 tonn af kókaíni í kafbát á miðju Atlantshafi Náðu myndum af háhyrningum að velta hvítháfum og éta úr þeim lifrina Fer fram og til baka með SNAP Dick Cheney, einn arkítekta Íraksstríðsins, er látinn Með meðvitund fastur í rústunum en lést á leið á sjúkrahús Hyggjast banna klám sem sýnir kyrkingar Ítrekar hótanir sínar og hvetur íbúa til að kjósa Cuomo Ætlar ekki að láta „óða“ Demókrata kúga sig Ódæðin í Súdan mögulega glæpir gegn mannkyninu Handtekin fyrir að leka myndbandi af misþyrmingu á fanga Myndar stjórn með fjarhægriflokkum Miðaldaturn í Róm hrundi að hluta Áfengisneysla „Evrópumeistara í unglingadrykkju“ dregst saman Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Sjá meira