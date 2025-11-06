Tala látinna á Filippseyjum eftir að fellibylurinn Kalmaegi gekk yfir er nú komin í 114 og forseti landsins, Ferdinand Marcos yngri hefur lýst yfir neyðarástandi.
Verst er ástandið á eyjunni Cebu þar sem allt er á floti en þar er talið að sjötíu hið minnsta hafi farist. Um 130 er síðan saknað og tugir hafa slasast í hamförunum en óveðrið er það öflugasta sem gengið hefur yfir eyjarnar á þessu ári.
Óttast er að tala látinna eigi eftir að hækka og ljóst er einnig að efnahagslega tjónið fyrir landsmenn er gríðarlegt.