Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. nóvember 2025 23:04 Úr atriði Klettaskóla. Anton Bjarni Klettaskóli og Langholtsskóli tryggðu sér sæti á úrslitakvöldi Skrekks á þriðja og síðasta undanúrslitakvöldi sem fór fram í Borgarleikhúsinu í kvöld miðvikudagskvöld. Átta grunnskólar tóku þátt en það voru Dalskóli, Foldaskóli, Háteigsskóli, Klettaskóli, Langholtsskóli, Norðlingaskóli, Réttarholtsskóli og Rimaskóli Í úrslit komust Klettaskóli með atriðið Sirkus stjörnur sem fjallar um sirkus með sirkusstjóra sem segir brandara og kynnir hin ýmsu atriði og Langholtsskóli með atriðið Meira en nóg sem fjallar um yfirtöku mannsins á jörðinni og meðferð hans á dýrum og náttúrunni sem einkennist af græðgi og yfirgangi. 248 ungmenni í Reykjavík tóku þátt í atriðunum í kvöld. Í heildina er 742 þátttakendur í Skrekk í ár. Úrslit fara fram 10. nóvember. Anton Bjarni Anton Bjarni Anton Bjarni Skrekkur Tengdar fréttir Árbæjarskóli og Austurbæjarskóli komnir í úrslit Skrekks Austurbæjarskóli og Árbæjarskóli komust áfram á þriðja og jafnframt síðasta undanúrslitakvöldi Skrekks. Átta atriði komast í úrslit og verða seinustu tvö atriðin sem dómnefnd hleypir í úrslit, kynnt í fyrramálið. 10. nóvember 2022 00:13 Breiðholtsskóli og Hagaskóli áfram í úrslit í Skrekk Breiðholtsskóli og Hagaskóli komust í gærkvöldi áfram í úrslit í Skrekk . Fyrsta undanúrslitakvöld Skrekks 2025 fór þá fram í Borgarleikhúsinu. 4. nóvember 2025 07:17