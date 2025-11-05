Fleiri eru grunaðir í fjársvikamáli gagnvart íslenskum bönkum en þeir fimm sem handteknir voru um helgina og málið teygir anga sína út fyrir landsteinana. Meðal þess sem fjármunabrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar er hvort svikin hafi verið skipulögð og hvort þau hafi staðið yfir í lengri tíma en fyrst var talið. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum á Sýn.
Lögreglan varar við vasaþjófum sem eru á ferðinni á höfuðborgarsvæðinu um þessar mundir. Við heyrum í lögreglunni um málið.
Barnalæknir hefur á síðasta áratug greint tíu börn á aldrinum 18 til 27 mánaða með beinkröm, sjúkdóm sem Ísland hafði á sínum tíma náð að útrýma. Við ræðum við barnalækni sem segir íslensk börn fá allt of lítið af D-vítamíni.
Þá mætir hlutabréfagreinandi í myndver og rýnir í óvissu í efnahagslífinu og veikingu íslensku krónunnar. Auk þess kynnumst við nýkjörnum borgarstjóra New York og hittum hressa krakka í beinni frá hæfileikakeppninni Skrekk.
Í Sportpakkanum hittum við landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson sem hefur valið reynslubolta í liðið sem sem spilar lokaleiki í undankeppni HM. Í Íslandi í dag hittum við bandaríska konu sem fann ástina á ferðalagi á Íslandi og er nú hestabóndi á Suðurlandi.
