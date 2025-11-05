Mál Alberts truflar landsliðið ekki Aron Guðmundsson skrifar 5. nóvember 2025 14:35 Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands og Albert Guðmundsson, leikmaður íslenska landsliðsins. Vísir/Samsett Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska landsliðsins, segir mál landsliðsmannsins Alberts Guðmundssonar, sem nú er tekið fyrir í Landsrétti, ekki trufla liðið í undirbúningi fyrir mikilvæga leiki í undankeppni HM í næstu viku. Aðalmeðferð í máli Alberts, sem sætir ákæru fyrir nauðgun, hófst í Landsrétti í morgun og reiknað er með því að henni ljúki á morgun og dóms að vænta innan fjögurra vikna og eins dags. Albert var sýknaður í október á síðasta ári en Ríkissaksóknari ákvað að áfrýja dóminum þremur vikum eftir að hann var kveðinn upp. Í hádeginu opinberaði Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, landsliðshóp fyrir komandi leiki í undankeppni HM 2026 en málið sem nú er fyrir Landsrétti kemur ekki í veg fyrir að hægt sé að velja hann í íslenska landsliðið. Aðspurður hvort að mál Alberts sé að vefjast fyrir landsliðinu nú þegar að stutt er í næsta verkefni segir Arnar svo ekki vera. „Nei, alls ekki,“ svaraði Arnar í samtali við íþróttadeild eftir blaðamannafund í dag. „Þetta mál er bara í ákveðnum farvegi og við bíðum bara eftir niðurstöðu í því. Þetta er ekkert að trufla okkar vinnu hérna innanbúðar,“ svaraði Arnar en Ísland mætir Aserbaíjan ytra þann 13.nóvember næstkomandi og svo Úkraínu í Póllandi nokkrum dögum síðar. Leikirnir tveir munu skera úr um það hvort HM-draumur Íslands lifi fram yfir riðlakeppnina en Ísland háir nú harða baráttu við Úkraínu um annað sæti riðilsins sem veitir þátttökurétt í umspili í mars á næsta ári. Landslið karla í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Kristófer Acox kallar sig glæpamann Körfubolti Svona var blaðamannafundur Arnars Fótbolti Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Enski boltinn Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Fótbolti Littler kjörinn kynþokkafyllsti íþróttamaður heims Sport Hópurinn fyrir lokaleikina: Hörður og Jóhann snúa aftur Fótbolti „Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Fótbolti Besta tenniskona heims tekur þátt í nýrri „Baráttu kynjanna“ Sport Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Enski boltinn Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Fótbolti Fleiri fréttir Mál Alberts truflar landsliðið ekki Stuðningsmenn Bröndby enn á ný í vandræðum Vonar að Jóhann og Hörður gefi jafn mikið af sér og Aron Orri Steinn lengra frá því að ná þessum leikjum en þeim í síðasta glugga Hópurinn fyrir lokaleikina: Hörður og Jóhann snúa aftur Svona var blaðamannafundur Arnars Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Ánægð með að mæta Íslandi „Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Sjáðu sigurmark Liverpool á móti Real Madrid og mörkin hjá Arsenal í Prag „Við viljum koma Haukum á fótboltakortið“ Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Arsenal jafnaði rúmlega aldargamalt félagsmet Jafnteflin ríkjandi í Meistaradeildinni í kvöld Liverpool vann risaslaginn Meistararnir lágu á heimavelli Sneypuför danskra til Lundúna Natasha semur við nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur Slavia Prag engin fyrirstaða fyrir Arsenal Ráku lærlinga sem fögnuðu marki í beinni Falla fleiri gleðitár hjá fjölskyldu Viktors í kvöld? David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Fram líka fljótt að finna nýja ást Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Sjá meira