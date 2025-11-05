Fótbolti

Vonar að Jóhann og Hörður gefi jafn mikið af sér og Aron

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Arnar Gunnlaugsson fór fögrum orðum um Aron Einar Gunnarsson á blaðamannafundinum.
Jóhann Berg Guðmundsson og Hörður Björgvin Magnússon eru mættir aftur í íslenska landsliðshópinn og verða með liðinu í leikjunum gegn Aserbaísjan og Úkraínu síðar í mánuðinum. Landsliðsþjálfarinn vonar að þeir gefi jafn mikið af sér innan hópsins og Aron Einar Gunnarsson.

Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson útskýrði valið á þeim tveimur á blaðamannafundi sem fór fram í höfuðstöðvum KSÍ í hádeginu.

Arnar sagði Jóhann Berg vera hugsaðan sem hægri kantmann og Hörð Björgvin vera hugsaðan sem fjölhæfan varnarmann sem gæti leyst bæði miðvarðar- og bakvarðarstöðuna vinstra megin, ef einhver skyldi meiðast.

Þá sagði Arnar einnig að þeirra hlutverk innan hópsins væri mjög mikilvægt því þeir væru reynslumiklir landsliðsmenn og hann ætlast til að þeir gefi jafn mikið af sér og Aron Einar Gunnarsson hefur gert.

„Maður ætlast til þess með Hörð og Jóa, að þeir komi inn með það sama og Aron hefur gert fyrir okkur“ sagði Arnar á blaðamannafundinum.

„Aron er búinn að láta sviðið af hendi, láta ungu leikmennina stíga verulega upp og hefur hjálpað þeim bakvið tjöldin. Hann hefur ekkert verið að trana sér fram, en verið hrikalega öflugur í því verkefni og auðvitað alltaf klár í að spila hvenær sem er“ sagði Arnar einnig um fyrrum landsliðsfyrirliðann Aron Einar.

„Ég á von á því að Hörður og Jói geri slíkt hið sama og það er gefandi fyrir eldri leikmenn að koma inn í ungan hóp og gefa vel af sér. Kenna hinum yngri hvernig á að höndla ákveðnar aðstæður og ég held að við getum öll verið sammála um að þessar aðstæður verða krefjandi“ sagði Arnar að lokum um Jóhann Berg og Hörð Björgvin.

Ísland mætir Úkraínu og Aserbaísjan ytra þann 13. og 17. nóvember. Leikirnir munu skera úr um hvort Ísland á möguleika á því að komast á HM 2026.

