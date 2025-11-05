Vonar að Jóhann og Hörður gefi jafn mikið af sér og Aron Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. nóvember 2025 13:55 Arnar Gunnlaugsson fór fögrum orðum um Aron Einar Gunnarsson á blaðamannafundinum. vísir Jóhann Berg Guðmundsson og Hörður Björgvin Magnússon eru mættir aftur í íslenska landsliðshópinn og verða með liðinu í leikjunum gegn Aserbaísjan og Úkraínu síðar í mánuðinum. Landsliðsþjálfarinn vonar að þeir gefi jafn mikið af sér innan hópsins og Aron Einar Gunnarsson. Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson útskýrði valið á þeim tveimur á blaðamannafundi sem fór fram í höfuðstöðvum KSÍ í hádeginu. Arnar sagði Jóhann Berg vera hugsaðan sem hægri kantmann og Hörð Björgvin vera hugsaðan sem fjölhæfan varnarmann sem gæti leyst bæði miðvarðar- og bakvarðarstöðuna vinstra megin, ef einhver skyldi meiðast. Þá sagði Arnar einnig að þeirra hlutverk innan hópsins væri mjög mikilvægt því þeir væru reynslumiklir landsliðsmenn og hann ætlast til að þeir gefi jafn mikið af sér og Aron Einar Gunnarsson hefur gert. „Maður ætlast til þess með Hörð og Jóa, að þeir komi inn með það sama og Aron hefur gert fyrir okkur“ sagði Arnar á blaðamannafundinum. Klippa: Vonar að Jóhann og Hörður gefi jafn mikið af sér og Aron „Aron er búinn að láta sviðið af hendi, láta ungu leikmennina stíga verulega upp og hefur hjálpað þeim bakvið tjöldin. Hann hefur ekkert verið að trana sér fram, en verið hrikalega öflugur í því verkefni og auðvitað alltaf klár í að spila hvenær sem er“ sagði Arnar einnig um fyrrum landsliðsfyrirliðann Aron Einar. „Ég á von á því að Hörður og Jói geri slíkt hið sama og það er gefandi fyrir eldri leikmenn að koma inn í ungan hóp og gefa vel af sér. Kenna hinum yngri hvernig á að höndla ákveðnar aðstæður og ég held að við getum öll verið sammála um að þessar aðstæður verða krefjandi“ sagði Arnar að lokum um Jóhann Berg og Hörð Björgvin. Ísland mætir Úkraínu og Aserbaísjan ytra þann 13. og 17. nóvember. Leikirnir munu skera úr um hvort Ísland á möguleika á því að komast á HM 2026. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kristófer Acox kallar sig glæpamann Körfubolti Svona var blaðamannafundur Arnars Fótbolti Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Enski boltinn Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Fótbolti Littler kjörinn kynþokkafyllsti íþróttamaður heims Sport Hópurinn fyrir lokaleikina: Hörður og Jóhann snúa aftur Fótbolti „Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Fótbolti Besta tenniskona heims tekur þátt í nýrri „Baráttu kynjanna“ Sport Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Enski boltinn Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Fótbolti Fleiri fréttir Mál Alberts truflar landsliðið ekki Stuðningsmenn Bröndby enn á ný í vandræðum Vonar að Jóhann og Hörður gefi jafn mikið af sér og Aron Orri Steinn lengra frá því að ná þessum leikjum en þeim í síðasta glugga Hópurinn fyrir lokaleikina: Hörður og Jóhann snúa aftur Svona var blaðamannafundur Arnars Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Ánægð með að mæta Íslandi „Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Sjáðu sigurmark Liverpool á móti Real Madrid og mörkin hjá Arsenal í Prag „Við viljum koma Haukum á fótboltakortið“ Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Arsenal jafnaði rúmlega aldargamalt félagsmet Jafnteflin ríkjandi í Meistaradeildinni í kvöld Liverpool vann risaslaginn Meistararnir lágu á heimavelli Sneypuför danskra til Lundúna Natasha semur við nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur Slavia Prag engin fyrirstaða fyrir Arsenal Ráku lærlinga sem fögnuðu marki í beinni Falla fleiri gleðitár hjá fjölskyldu Viktors í kvöld? David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Fram líka fljótt að finna nýja ást Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Sjá meira