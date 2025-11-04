Erlent

Eldur logaði í flugvélinni rétt eftir að hún tók á loft og hrapaði hún mjög fljótt.
Fraktflugvél frá UPS brotlenti við flugtak í Louisville í Kentucky í kvöld. Myndbönd af vettvangi sýna að eldur kviknaði í flugvélinni við flugtak og að umfangsmikill eldur logar á jörðu niðri. Eldurinn virðist ná til þó nokkurra húsa.

Fljúga átti flugvélinni til Havaíeyja en hún féll til jarðar, í ljósum logum, rétt eftir að hún tók á loft. New York Times hefur eftir talsmanni borgarstjóra Louisville að flugvélin hafi borið rúmlega milljón lítra af eldsneyti.

Fólk sem býr nærri vettvangi slyssins hefur verið beðið um að halda sig heima í bili.

Enn sem komið er eru fregnir af slösuðum eða látnum mjög takmarkaðar. Forsvarsmenn UPS segja að minnsta kosti þrjá hafa verið um borð í flugvélinni.

Borgarstjóri Louisville segir elda enn loga og að margir séu særðir.

Rétt suður af flugbrautinni, þar sem flugvélin brotlenti, eru nokkrar vöruskemmur og húsnæði fyrirtækja. Þar á meðal er vöruhús frá UPS en starfsemi fyrirtækisins á flugvellinum í Louisville er mjög umfangsmikil.

Svæði UPS á flugvellinum kallast UPS Worldport en héraðsmiðillinn Courier Journal segir um 360 flugferðir á vegum UPS farnar um flugvöllinn á degi hverjum.

Flugvélin brotlenti um klukkan 17:15 að staðartíma.

Fjölmörg önnur fyrirtæki eru með starfsemi þarna en Ford er það stærsta og þar starfa um þrjú þúsund manns. Engan starfsmann Ford sakaði en Courier Journal segir þúsundir manna vinna á svæðinu. Margir hafi enn verið verið í vinnu þegar flugvélin brotlenti.

Líklega eru engin íbúðarhús á svæðinu.

Fréttin verður uppfærð.

