Viðreisn stillir upp á lista í Mosfellsbæ Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 3. nóvember 2025 10:35 Viðreisn á einn bæjarfulltrúa í Mosó sem tekur þátt í meirihlutasamstarfi með Framsókn og Samfylkingu. vísir/Vilhelm Stillt verður upp á lista Viðreisnar í Mosfellsbæ í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Þetta var ákveðið á félagsfundi flokksins í Mosfellsbæ á fimmtudaginn í síðustu viku og var tillaga stjórnar um uppstillingu á lista samþykkt einróma að því er fram kemur í tilkynningu frá Viðreisn. Viðreisn á einn bæjarfulltrúa af þeim ellefu sem nú sitja í bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem tekur þátt í meirihlutasamstarfi ásamt Framsókn og Samfylkingunni, en það er Lovísa Jónsdóttir sem er fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. „Þetta er fyrsta skrefið í undirbúningi fyrir kosningarnar 16 maí 2026 og við erum full tilhlökkunar að hefja vinnu við að manna listann og kynna stefnumálin okkar," er haft eftir Helga Pálssyni, formanni Viðreisnar í Mosfellsbæ, í tilkynningunni. Mosfellsbær Viðreisn Sveitarstjórnarkosningar 2026