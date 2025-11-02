Líkt og ár hvert heldur fyrirsætan Heidi Klum eitt vinsælasta hrekkjavökupartýið meðal stórstjarnanna. Það sem flestir fylgjast þó með er hvernig gestgjafinn klæðir sig enda er Heidi fremst í flokki þegar kemur að hrekkjavökubúningum.
Heidi lagði sig að venju alla fram í búningavali fyrir teitið og klæddi sig upp sem Medúsa með snáka í staðinn fyrir hár. Tom Kaulitz, eiginmaður Klum, klæddi sig síðan upp líkt og maður sem hafði orðið að steini en einn hæfileiki Medúsu var að láta fólk verða að steini með því að horfa í augu þeirra.
„Ég vildi vera rosalega ljót, ljót Medúsa. Ég held við höfum hitt naglann á höfuðið,“ sagði Klum í samtali við AP.
Það tók hana tíu klukkustundir að komast í búninginn og sagði það allt þess virði þar sem hún elskar hrekkjavökuna.
Á síðasta ári mættu Heidi og eiginmaður hennar sem E.T. og þar áður var hún páfugl.
Þá fór það ekki framhjá neinum þegar Heidi klæddi sig upp sem ormur. Hún sagði þá að hún hefði aldrei fundið fyrir jafn mikilli innilokunarkennd og þá.
Þónokkrar stjörnur mættu í alls konar búningum í teitið. Þar mátti sjá leikarann Darren Cross, sem er best þekktur úr Glee, og eiginkonu hans Mia Swier.
KPop Demon Hunters er eitt vinsælasta sjónvarpsefni um þessar mundir. Rae Ami mætti sem Zoey en hún talaði fyrir karakterinn í kvikmyndinni.
Áhrifavaldurinn James Charles nýtti förðunarhæfileika sína og bjó til nýtt höfuð sem lítur út eins og hann sjálfur.
Loftfimleikakonan Sofia Dossi er einstaklega liðug og kom sér fyrir í ferðatösku. Hún var í för með kærastanum sínum Sam Golbach.