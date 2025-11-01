Arsenal hélt sigurgöngu sinni áfram í ensku úrvalsdeildinni í dag þegar liðið sótti þrjú stig á Turf Moor.
Arsenal vann 2-0 útisigur á Burnley eftir að hafa skorað tvívegis í fyrri hálfleiknum. Fleiri urðu mörkin ekki en sigurinn var öruggur.
Uppskeran var sú sama, traust vörn og fyrsta markið úr föstu leikatriði. Það hefur reynst liðum deildarinnar afar erfitt að finna glufur á Arsenal-vörninni og það breyttist ekki í dag.
Fyrra markið kom að sjálfsögðu eftir hornspyrnu en það seinna úr hraðri skyndisókn eftir innkast Burnley hinum megin á vellinum.
Arsenal er þar með komið með sjö stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir fimmta deildarsigur sinn í röð. Arsenal er með 25 stig en næsta lið er Bournemouth með 18 stig en Suðurstrandarliðið á leik inni á Arsenal.
Liðið hefur enn fremur aðeins fengið á sig þrjú mörk í fyrstu tíu leikjunum og var að halda marki sínu hreinu í fjórða deildarleiknum í röð.
Fyrra markið kom á fjórtándu mínútu eftir hornspyrnu Declan Rice sem Gabriel sendi aftur fyrir markið og Viktor Gyökeres skallaði boltann inn af marklínunni.
Declan Rice bætti við öðru marki Arsenal á 35. mínútu þegar hann skallaði fyrirgjöf Leandro Trossard í markið.
Gyökeres er nú kominn með fjögur mörk í ensku úrvalsdeildinni.