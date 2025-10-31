Innlent

Hringvegurinn opinn á ný

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hluta af Þjóðvegi 1 hefur verið lokað. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Hluta Þjóðvegar 1 var lokað á tveimur stöðum á Suðurlandi vegna veðurs. Gular veðurviðvaranir eru í gildi víða um land. Opnað var aftur fyrir umferð um veginn rétt fyrir klukkan eitt.

Á heimasíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, sagði í morgun að lokað væri á milli Víkur og Markarfljóts vegna mikils vinds. Þá var hringveginum einnig lokað aðeins austar á milli Fagurhólsmýrar og Freysness. Opnað hefur verið fyrir um umferð á báðum stöðum.

Gular veðurviðvaranir eru í gildi á Suðausturlandi og er varðar við hvassviðri upp á 23 til 28 metra á sekúndu. Búast má við mikilli hláku og snörpum vindhviðum. Á vestanverðu Suðurlandi er einnig gul veðurviðvörun og taldar líkur á að veðrið muni valda afmörkuðum samgöngutruflunum vegna hvassviðris upp á fimmtán til 23 metra á sekúndu.

