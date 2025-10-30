Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. október 2025 11:08 Patrekur Jaime klæddi sig í nærföt til að líkjast brasilísku ofurfyrirsætunni Adriönu Lima. Hann hyggst klæða sig í tvo hrekkjavökubúninga til viðbótar. Patrekur Jaime tekur hrekkjavökuna með trompi í ár og ætlar að klæða sig í þrjá metnaðarfulla búninga. Þema búninganna eru „latínó íkon“ og það fyrsta er brasilíska ofurfyrirsætan Adriana Lima. Raunveruleikastjarnan birti myndband á TikTok frá förðuninni síðdegis í gær. Undir myndbandinu spilaðist hljóðbútur frá 2008 þar sem Adriana Lima skandalíseraði með umdeildu gríni. Hér má sjá hljóðbútinn íslenskaðan: @patrekurjaimee Halloween 🎃 look nr 1 ✨ the icon, the legend @AdrianaLima #fyp #íslenskt #fyrirþig #halloween #adrianalima ♬ som original - tana „Ég þarf að raka mig, ókei. Þú vilt auðvitað ekki neina apa á tískupallinum. Hahaha ég er að grínast, apar. Haha, þetta er allt í lagi, ég er að grínast,“ hljóðar myndbandið íslenskað. Patrekur birti síðan myndir af sér í búningnum á Instagram og myndband frá ferlinu bak við tjöldin. Þar má sjá hann sprella, stilla sér upp fyrir myndavélina og lýsa hrekkjavökuplaninu. Límdu „typpið upp í heila“ „Ég er með píku!“ segir hann í byrjun myndbandsins og dillar sér. „Í dag erum við að taka upp „Halloween-kontent“ fyrir mína samfélagsmiðla. Ástæðan er að mér finnst fólk „low-key“ ekki gera þetta almennilega,“ segir hann í myndbandinu. View this post on Instagram A post shared by Patrekur Jaime 👑 (@patrekurjaime) Patrekur segir þemað í ár vera „latínó íkon“ þar sem hann fer aftur í ræturnar enda sjálfur af rómönsku bergi brotinn. Patrekur á það til að vera yfirlýsingaglaður og tala af sér sem má sannarlega segja að hann geri í myndbandinu. „Ég er alveg „low-key she-male“ í dag,“ segir hann á einum tímapunkti. Patrekur og aðstoðarmaður hans undirbúa límbandsvinnuna. Hugtakið she-male þekkist aðallega í klámiðnaðinum til að lýsa trans konum og þykir almennt talið frekar niðrandi. Miðað við einskæra gleði Patreks og aðdáun virðist ætlunin þó ekki vera að tala niður til trans fólks. „Ég er spenntur að geta fengið mér eitthvað að borða, kannski banana,“ segir hann og tekur fram að hann sé vannærður. Patrekur segir jafnframt að væri hann með brjóst væri þetta búið fyrir aðra íslenskar stelpur. Sagði hann stráka á Íslandi vera með blæti fyrir týpum eins og honum því þeir sæu þannig í klámi. „Núna erum við að gera mig tilbúinn til að fá píku og við erum að fara að „teipa“ typpið á mér upp í heila,“ segir hann meðan límir saman strigalímband með aðstoðarmanni sínum. Síðan tekur við sjálf límbandsvinnan. Loks endar myndbandið á myndatöku þar sem Patrekur stillir sér upp í vínrauðum nærfötum í anda Adriönu Lima. „Ég ætti allt í það að vera „real she-male“,“ segir Patrekur svo að lokum. Patrekur og Adriana hlið við hlið. 