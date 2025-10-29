Magnús Karel og Inga Lára hlutu menningarviðurkenningu Árborgar

Hjónin Inga Lára Baldvinsdóttir og Magnús Karel Hannesson hlutu menningarviðurkenningu Árborgar árið 2025. Þau hafa eflt menningarlíf Eyrarbakka síðustu áratugi með ljósmyndasýningum, sögugöngum, bókaútgáfu og rekstri Laugabúðar.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef sveitarfélagsins Árborgar.
Viðurkenningin var veitt við hátíðlega athöfn í Varðveisluhúsi Byggðasafns Árnesinga á sunnudag í kjölfarið á fyrirlestri þeirra hjóna um nýútkomna bók þeirra um horfin hús á Eyrarbakka, rannsóknarvinunni og niðurstöðum hennar.
„Inga Lára og Magnús eru vel að þessum heiðri komin enda hafa þau á undanförnum áratugum auðgað menningarlíf í sveitarfélaginu svo sómi er að. Má hér nefna ljósmyndasýningar, sögugöngur, bókaútgáfu og síðast en ekki síst Laugabúð, og er þó alls ekki allt upp talið,“ segir í tilkynningunni.
Þá kemur fram að það hafi verið einróma ákvörðun bæjarráðs Árborgar að veita hjónunum viðurkenninguna og þakka þeim um leið fyrir þeirra ómetanlega menningarstarf í þágu samfélagsins.
Hjónin hafa bæði sinnt ýmsum störfum á vegum Árborgar og Eyrarbakkahrepps, endurreist og rekið verslunina Laugabúð, haldið ljósmyndasýningar og gefið út bækurnar Margur í sandinn hér markaði slóð: Eyrarbakkahreppur 1897-1998, Frystihúsið: ljósmyndir 1976-1978 og Eyrarbakki: byggð í mótun - horfin hús 1878-1960.
Verðlaunagripurinn var handtálguð heiðlóa eftir myndlistarmanninn Hafþór Ragnar Þórhallsson.