Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Lovísa Arnardóttir skrifar 29. október 2025 09:17 Fjölnir Sæmundsson, formaður sambandsins, segir málið ekki líta vel út. Vísir/Vilhelm Fjölnir Sæmundsson, formaður Landssambands lögreglumanna, segir fjárútlát ríkislögreglustjóra fara illa í lögreglumenn. Hann tekur undir með dómsmálaráðherra um slæma áferð á málinu. Peningum hefði betur verið varið í löggæslu og þjálfun lögreglumanna. Fjallað hefur verið um það í vikunni að ríkislögreglustjóri greiddi ráðgjafafyrirtækinu Intra ráðgjöf 160 milljónir króna fyrir þjónustu þess á fimm árum. Meðal þess sem fyrirtækið rukkaði tugi þúsunda fyrir var að skreppa í verslanir Jysk og íhuga uppsetningu á píluspjaldi. Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri fundar með Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, um málið í dag. Þorbjörg Sigríður sagði „áferðina á málinu ekki góða“ í gær. „Ég get tekið undir með dómsmálaráðherra um áferðina á málinu,“ segir Fjölnir sem var til viðtals um þetta mál í Bítinu í morgun. Þetta slái hann ekki vel og komi á óvart. Hann segir starfsmenn embættisins tilkynnt sambandinu um verktakann og að hún væri í vinnu í tengslum við „myglumálið“ en mygla kom upp í húsnæði embættisins nýlega og er það nú starfandi í gömlu húsnæði utanríkisráðuneytisins við Rauðarárstíg. Fjölnir segir síðustu ár hafa verið aðhald í lögreglu og niðurskurð. Embættið hafi beðið um aukafjárveitingu frá dómsmálaráðuneytinu til að halda námskeið fyrir sérsveitina því ekki hafi verið til peningar fyrir það. Hann segir embættið hafa farið fram á 80 milljónir til að halda námskeiðið. Auk þess hafi Sigríður Björk borið fyrir sig ráðningabann þegar hún var spurð um málið í gær. Fjölnir segir þannig hafa verið þröngt um hjá embættinu en samt hafi verið hægt að ráða þennan ráðgjafa. Gremja vegna sérfræðingaráðninga Fjölnir segir það almennt hafa skapað gremju hjá lögreglumönnum hversu margir sérfræðingar hafa verið ráðnir til embættis ríkislögreglustjóra sem ekki eru lögreglumenn. Embættið sé búið að stækka í starfsmannahaldi. „Við hefðum bara viljað að þessir peningar færu í löggæslu, í fleiri lögreglubíla. Við þurfum aukna þjálfun í tölvurannsóknum,“ segir hann og að slíkum glæpum hafi fjölgað verulega um allt land og það sé mikil þörf á að þjálfa lögreglumenn um allt land til að takast á við þá. Það hefði til dæmis verið hægt að nýta þessar 160 milljónir í það. Fjölnir segir almannavarnir einnig á verksviði ríkislögreglustjóra og það sé vel að sérfræðingar séu til dæmis ráðnir í slík verkefni en þessi ráðgjafi hafi alls ekki farið með nein slík verkefni. Hún hafi sinnt verkefnum tengdum stjórnum og svo vegna myglunnar. „Ísafjörður er búinn að flytja út af myglumálum og Suðurnes og hluti af höfuðborgarsvæðinu. Þetta er vandamál víða og ég hefði haldið að lögreglan væri með hæfa stjórnendur sem ræðu við flest verkefni.“ Hann segir málið ekki líta vel út og eins og „eitthvað klúður“. Einhver hafi hreinlega borgað reikningana án þess að skoða vel hvað væri nákvæmlega verið að rukka fyrir, eins og að rukka 36 þúsund krónur fyrir að labba í gegnum Rúmfatalagerinn. Tekist á um verkefni og fjármagn Hann segir þetta fara illa í lögreglumenn. Hann hafi fengið mikil viðbrögð frá lögreglumönnum og lögreglumönnum hjá embætti ríkislögreglustjóra. Hann segir verkefnið pólitískt að því leyti að innan lögreglu sé rætt um það hvar verkefnin eigi að vera. Ríkislögreglustjóri hafi sinnt verkefnum tengdum Grindavík en það hafi lögregluembættið á höfuðborgarsvæðinu líka gert og Lögreglan á Suðurnesjum. Það séu til dæmis deilur innan lögreglunnar um það hvar sérsveitin og fjarskiptamiðstöðin eigi að vera og landamæradeildir líka. „Það er alls konar lögreglupólitík í þessu og það er alltaf verið að takast á um verkefni og fjármál innan lögreglunnar.“ Fjölnir segir það til dæmis umræðu hvort sameina eigi öll lögregluembættin í eitt embætti. Hann fjalli um það í nýju tímariti embættisins og telur að það geti skapað hagræði. Hann segir þetta til skoðunar í dómsmálaráðuneytinu en telur að sýslumenn verði fyrst sameinaðir. Landsbyggðin óttist sameiningar og því þurfi að tryggja hvernig það sé gert en hans mat sé að lögregla á landsbyggð gæti við slíka sameiningu orðið öflugri en hún er núna. Fréttin hefur verið leiðrétt. Fyrst stóð að embætti ríkislögreglustjóra hefði farið fram á aukafjárveitingu upp á 80 milljónir frá landssambandinu fyrir sérsveitarnámskeiði en það rétta er að fjárveitingin kom frá dómsmálaráðuneytinu. Leiðrétt klukkan 10:49 þann 29.10.2025. Reglur brotnar og þjónusta sem bjóða ætti út Stjórnsýsla ríkislögreglustjóra við kaup á þjónustu ráðgjafafyrirtækisins Intra er óeðlileg og brýtur ýmsar reglur. Þetta er mat stjórnsýslufræðings sem segir augljóst að bjóða hefði átt þjónustuna út miðað við hve háar upphæðir sé um að ræða. 28. október 2025 14:03 