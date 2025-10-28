Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, áfrýjaði í gær dómi gegn honum í „þagnargreiðslumálinu“ svokallaða í New York. Hann var í fyrra sakfelldur fyrir að falsa skjöl með því markmiði að hylma yfir greiðslur til klámstjörnu í aðdraganda forsetakosninganna 2016. Þá varð Trump fyrsti fyrrverandi forseti Bandaríkjanna til að verða sakfelldur í sakamáli.
Nú segir forsetinn að réttarhöldin gegn sér hafi verið meingölluð.
Meðal annars segja lögmenn Trumps í áfrýjun til hæstaréttar New York að kviðdómendur hafi tekið til greina sönnunargögn sem hefðu ekki átt að vera lögð fyrir dóminn og að dómarinn sjálfur hafi gert mikilvæg mistök, samkvæmt frétt New York Times.
Í stuttu máli sagt greiddi Michael D. Cohen, fyrrverandi einkalögmaður Trumps, klámstjörnunni Stormy Daniels, fyrir að segja ekki opinberlega sögu hennar um að hafa sængað hjá Trump á árum áður, þegar Melanía Trump var ólétt af syni þeirra Barron.
Trump endurgreiddi Cohen árið 2017 og hylmdi yfir greiðslurnar með skjölum sem Trump var dæmdur fyrir að falsa.
Eins og fram kemur í grein NYT var ekki einhugur meðal sérfræðinga um það hvernig saksóknarinn Alvin L. Bragg beitti lögunum til að ákæra Trump. Lögin segja til um að fölsun viðskiptaskjala sé eingöngu sakamál þegar skjölin eru notuð til að hylma yfir eða fremja glæp.
Bragg og saksóknarar hans héldu því fram að með því að samþykkja fölsun skjalanna hafi Trump brotið gegn kosningalögum í New York.
Lögmenn Trumps segja í áfrýjuninni að málið hefði aldrei átt að enda í dómsal og þar að auki ekki átt að enda með sakfellingu. Þeir nefna, samkvæmt NYT, fimm ástæður fyrir því að fella eigi niður sakfellingu Trumps.
Lögmenn Trump hafa áður reynt margar af þessum sömu röksemdarfærslum fyrir sama áfrýjunardómstól og þeir eru að leita til núna og hefur það ekki borið árangur.
Í fyrsta lagi segja þeir alríkislög æðri ríkislögunum sem Bragg beitti til að ákæra Trump og voru grundvöllurinn að ákærunum gegn honum. Þeir segja einnig að dómarinn hafi leyft kviðdómendum að taka tillit til formlegra embættisgjörða Trumps, sem Hæstiréttur lýsti yfir nokkrum mánuðum eftir rétthöldin að væri ekki hægt að nota gegn forsetum í dómsal.
Lögmennirnir segja einnig að dómarinn hafi gert mistök þegar hann sagði kviðdómendum að þeir þyrftu ekki að vera sammála um það hvernig skjalafals Trumps væri gegn lögum. Saksóknarar lögðu fram nokkrar tillögur um hvernig svo gæti verið.
Enn fremur segja þeir að saksóknarar hafi ekki sýnt fram á brotavilja hjá Trump.
Að endingu segja þeir að dómarinn, Juan M. Merchan, hefði átt að stíga til hliðar í málinu vegna þess að hann hafi gefið 35 dali til framboðs Joes Biden, andstæðings Trumps í kosningunum 2020.
Óljóst er hvenær niðurstöður gætu legið fyrir en það gæti tekið langan tíma.
