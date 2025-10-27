Elsti forseti heims endurkjörinn í skugga mótmæla Kjartan Kjartansson skrifar 27. október 2025 12:12 Stuðningsmenn frambjóðanda stjórnarandstöðunnar mótmæltu á götum Kamerún í gær. Öryggissveitir skutu fjóra til bana í borginni Douala. Ap/Welba Yamo Pascal Æðsti dómstóll Kamerún lýsti Paul Biya sigurvegara kosninga sem fóru fram fyrr í mánuðinum í dag. Biya er elsti forseti í heimi en hann verður á hundraðasta ári þegar kjörtímabili hans lýkur. Fjórir hafa fallið í átökum mótmælenda og öryggissveita en stjórnarandstaðan telur að brögð hafi verið í tafli í kosningunum. Forsetakosningarnar í Kamerún fóru fram 12. október. Stjórnarandstaðan sakar Biya um að hafa hagrætt kosningunum, meðal annars með því að banna helsta keppinauti hans að bjóða sig fram. Öryggissveitir skutu fjóra mótmælendur til bana í Douala í gær, að sögn AP-fréttastofunnar. Stjórnlagadómstóll landsins lýsti Biya sigurvegara í dag. Hann hefði hlotið 53,66 prósent atkvæða gegn 35,19 prósentum Issa Tchiroma Bakary, fyrrum bandamanns síns. Paul Biya (f.m:) þegar hann greiddi atkvæði í forsetakosningnum í Kamerún 12. október 2025. Hann verður 99 ára gamall þegar sjö ára kjörtímabili hans lýkur.Vísir/EPA Tschiroma hafði lýst yfir sigri og byggði það á úrslitum sem flokkur hans tók saman. Biya hefur vísað þeirri niðurstöðu á bug. Biya hefur stjórnar Kamerún samfleytt frá árinu 1982. Takmörk á hversu mörg kjörtímabil forseti getur setið voru afnumin svo hann gæti haldið áfram að bjóða sig fram. Lifi Biya svo lengi verður hann 99 ára gamall þegar kjörtímabili hans lýkur. Kamerún Eldri borgarar Mest lesið Útlit fyrir mestu snjókomu í október í manna minnum Innlent Erfitt að segja til um viðbrögð við nýjum faraldri miðað við Covid-viðbrögð Innlent Um 140 umsækjendur um alþjóðlega vernd týndir og eftirlýstir Innlent Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Innlent Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Erlent Hófu ekki rannsókn á heimilisofbeldi fyrir misskilning Innlent Komu innlyksa mæðginum til bjargar í Landmannalaugum Innlent Garðheimar ljósið í myrkrinu við meinta gímaldsgötu Innlent Tilkynntu Terra og Kubb eftir fundi með sveitarfélögum Viðskipti innlent Gular viðvaranir vegna snjókomunnar suðvestantil Veður Fleiri fréttir Hafa fundið Cessna-vélina Elsti forseti heims endurkjörinn í skugga mótmæla Jamaíka býr sig undir öflugasta fellibyl sem þangað hefur ratað Friður forsenda þess að erlent lið verði sent til Gasa Milei vann stórsigur í Argentínu Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Aftökur á meintum smyglurum „ekki morð“ heldur „vörn við eitri“ Leit að flugvélinni horfnu engan árangur borið Ráðist að fjölmiðlafólki með ofbeldi og fúkyrðum Hundruðum gert að rýma vegna grjóthruns í Ósló Newsom íhugar forsetaframboð Allt undir hjá forsetanum hárprúða Óttast blóðbað við fall síðasta vígis stjórnarhersins í Darfur Bankaerfingi greiðir laun hermanna meðan ríkisstofnanir eru lokaðar Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Tveir handteknir vegna Louvre ránsins Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Hækkar tolla á kanadískar vörur vegna sjónvarpsauglýsingar Ýjar að annarri atrennu að forsetaembættinu Vinstrikonan umdeilda vann sannfærandi sigur á Írlandi Fyrrverandi drottning Taílands er látin Segir Trump vilja nýtt „eilífðarstríð“ Sakaðir um blekkingar vegna skipaganganna Fundu verksmiðju fyrir ólögleg þyngdarstjórnunarlyf Nota 130 milljón dala gjöf til að greiða hermönnum laun Bandaríkjamenn ræsa út stærsta flugmóðurskip heims Slepptu kynferðisbrotamanni fyrir mistök Fangelsaðir vegna íkveikju fyrir Wagner Vinstrikona gegn ESB og NATO líklegur næsti forseti Írlands Sjá meira