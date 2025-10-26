Pirraðir læknar, efnahagurinn eftir áföll og húsnæði og lánakjör Samúel Karl Ólason skrifar 26. október 2025 09:22 Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju. Vísir Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Fyrst mæta þeir Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur, og Sigurður H. Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga, til Kristjáns. Þeir ætla að ræða fyrirhugaðar breytingar á lögum um kaup á læknisþjónustu. Læknar segja þær breytinar stefna gildandi samningi í voða og vera freklegt inngrip í rekstur þeirra og stöðu. Því næst mæta þeir Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Þeir munu tala um efnhagsástandið hér á landi í kjölfar áfalla eins og lokunar á Bakka, gjaldþrot Play og rekstrarstöðvun á Grundartanga. Einnig munu þeir ræða mögulegar aðgerðir vegna þessara áfalla. Páll Pálsson, fasteignasali, og Már Wolfgang Mix, dósent við HÍ, munu þar á eftir ræða áhrif vaxtadómsins nýfallna á fasteignamarkaðinn, húsnæðisver og lánakjör almennings. Meðal annrs hvort líklegt sé að þau versni vegna dómsins. Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, ræðir svo í lokin kvennaverkfallið 24. október, áhrif þess og stöðu jafnréttismála í því samhengi. Þá svarar hún jafnframt gagnrýni sem á þessa framkvæmd hefur borist. Þátturinn hefst klukkan tíu og er hægt að hlusta á hann í beinni útsendingu í spilaranum hér fyrir neðan. Sprengisandur Mest lesið Segja „fljúgandi Chernobyl“ hafa flogið í fimmtán klukkustundir Erlent Fólk hafi dreymt um að eignast flugstjóradress Innlent Kynferðisbrotum sem leiða til greiðslu bóta hefur fjölgað verulega Innlent Meirihluti fólks geti ekki keypt íbúð í nýju lánakerfi sem sé að teiknast upp Innlent Hækkar tolla á kanadískar vörur vegna sjónvarpsauglýsingar Erlent Leita Cessnu sem hvarf nærri Nuuk Erlent Áhugasamir smalahundar á námskeiði Innlent Lést vegna voðaskots úr haglabyssu Innlent Veitingamenn uggandi yfir erfiðum rekstrarskilyrðum Innlent Reyndi að stinga af en endaði utan í vegriði Innlent Fleiri fréttir Pirraðir læknar, efnahagurinn eftir áföll og húsnæði og lánakjör Reyndi að stinga af en endaði utan í vegriði Kynferðisbrotum sem leiða til greiðslu bóta hefur fjölgað verulega Fólk hafi dreymt um að eignast flugstjóradress Áhugasamir smalahundar á námskeiði Eldur í bíl á Seltjarnarnesi Veitingamenn uggandi yfir erfiðum rekstrarskilyrðum Meirihluti fólks geti ekki keypt íbúð í nýju lánakerfi sem sé að teiknast upp Nánast enginn fái að kaupa íbúð Lögregla veitti eftirför um miðborgina Kona handtekin grunuð um að stinga sambýlismann sinn „Túnin eru bara hvít“ Nýtt vopn í búri fjármálaráðherra Uppþot á félagsfundi Sósíalista: „Þetta var bara kjánalegt og alger óþarfi“ Um fimmtíu þúsund manns í miðborginni í Kvennaverkfallinu Börn og unglingar funda á Hvolsvelli um sín mál Lést vegna voðaskots úr haglabyssu Afnám áminningarskyldu, offjölgun álfta og kvennaverkfall Ökumaðurinn ungur og líðan hans góð „eftir atvikum“ Grímuklæddur og ofurölvi í slagsmálum Útspil bankans sýni að dómurinn auki samkeppni Bíll fór í sjóinn á Ísafirði Maður varð fyrir skoti í Árnessýslu Ný viðbygging og hafragrautur í Hveragerði Grunsamleg útboð í samráði sem gæti verið víðtækt Stuttur fundur og hittast næst á mánudag Kvennaverkfall og lánabreytingar hjá Landsbanka Nýtt fíkniefni læðist inn á íslenskan markað Hóf störf of snemma eftir kvörtun vegna heimilisofbeldis Vara við vafasömum Excel-skjölum í umferð „bókstaflega út um allt“ Sjá meira