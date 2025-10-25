Kamala Harris, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna sem laut í lægra haldi gegn Trump í síðustu kosningum til forseta, segir stjórnmálaferli sínum hvergi nærri lokið og ýjaði að því að hún gerði aðra atrennu að forsetaembættinu.
Í viðtali við Lauru Kuenssberg í breska ríkisútvarpinu sem fer í loftið í fyrramálið sagðist Harris „mögulega“ verða næsti forseti Bandaríkjanna. Ósigur hennar gegn Donald Trump þótti áfellisdómur fyrir Deókrataflokkinn enda var munurinn frambjóðendanna á milli talsvert meiri en gert hafði verið ráð fyrir. Skoðanakannanir gefa heldur ekki til kynna að hún njóti mikilla vinsælda meðal kjósenda.
Harris segist ekki hafa tekið ákvörðun enn en að hún sé sannfærð um að það komi að því að kona setjist brátt að í Hvíta húsinu.
„Ég er ekki búin. Öllum ferli mínum hef ég varið í þjónustu og það er í beinum mínum,“ segir hún.
Hún lætur skoðanakannanir ekkert á sig fá, að eigin sögn. Það þrátt fyrir að Hollywood-stjarnan Dwayne Johnson sé eins og er með talsvert forskot á hana.
„Ef ég hlustaði á skoðanakannanir hefði ég ekki boðið mig fram til fyrsta embættis míns, né heldur annars, og ég sæti svo sannarlega ekki hér,“ segir Harris.
Kamala Harris lýsti Donald Trump forseta sem hörundsárum harðstjóra sem hefði vopnvætt dómskerfið í eigin þágu.
„Hann sagðist ætla að vopnvæða dómsmálaráðneytið og það er akkúrat það sem hann gerði. Hann er svo hörundsár að hann þoldi ekki gagnrýni í formi brandara, og gerði tilraun til að setja heilt fjölmiðlaveldi á hausinn í leiðinni,“ segir Harris og vísar þar til þess að spjallþætti Jimmys Kimmel hafi verið slaufað eftir að hann dró dár að æsingum Repúblikana í kjölfar morðsins á aðgerðarsinnanum Charlie Kirk. Ákvörðunin, sem var síðar dregin til baka, var tekin eftir að eftirlitsaðilar sem Trump skipaði hótuðu að beita ABC þvingunum.