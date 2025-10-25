Meirihluti landsmanna vill afnema áminningarskyldu ríkisstarfsmanna, samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Í raun eru fleiri ríkisstarfsmenn hlynntir afnáminu heldur en andvígir því. Forseti ASÍ tjáir sig um málið.
Þetta og fleira verður í hádegisfréttum Bylgjunnar. Þar verður rætt við lögreglu um fjölda fólks sem lagði leið sína í miðborg Reykjavíkur í gær vegna kvennaverkfalls og við skipuleggjendur um næstu skref.
Þá er rætt við oddvita Rangárþings ytra um gríðarlega fjölgun álfta. Oddvitinn vill aðgerðir. Við heyrum líka í ungmennum á Hvolsvelli sem barist hafa fyrir því að fá ærslabelg og aparólu í bæinn.