Viktor sá þriðji yngsti í sögu Meistaradeildarinnar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Viktor Bjarki Daðason í leiknum sögulega í kvöld.
Viktor Bjarki Daðason í leiknum sögulega í kvöld. EPA/Liselotte Sabroe

Íslenski framherjinn Viktor Bjarki Daðason komst í kvöld í hóp yngstu markaskorara í sögu Meistaradeildarinnar. Þá erum við ekki að tala um Ísland heldur alla Evrópu.

Viktor kom inn á sem varamaður og skoraði í 2-4 tapi FCK á móti Borussia Dortmund á Parken í Kaupmannahöfn.

Framarinn var sterkur í teignum og skallaði boltann laglega í markið.

Viktor er fæddur 30. júní 2008 og var því aðeins sautján ára og 113 daga gamall í dag þegar hann opnaði markareikning sinn í Meistaradeildinni. Hann var að spila sinn fyrsta leik í bestu deild í heimi.

Nú er ljóst að þess innkoma stráksins er söguleg.

Það eru aðeins tveir Barcelona leikmenn sem hafa skorað yngri í Meistaradeildinni eða þeir Ansu Fati (17 ára 40 dagar) og Lamine Yamal (17 ára 68 dagar).

Viktor Bjarki komst upp fyrir George Ilenikhena sem skoraði fyrir Antwerp á móti Barcelona 2023.

Hér fyrir neðan má sjá topp tíu listann yfir yngstu markaskoraranna í sögu Meistaradeildarinnar.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

