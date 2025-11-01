Frumgerð að íslenskum hönnunarstól sem talið var að væri glötuð fannst í Góða hirðinum. Stólinn hlaut verðlaun á sýningu í Munchen árið 1961 og þykir fundurinn nokkuð merkur. Kaupandinn segist varla þora að setjast í stólinn og hefur hann lokaðan inni á skrifstofu.
Í gegnum tíðina hafa ýmsar gersemar fundist í Góða hirðinum en á dögunum keypti Ragnar Fjalar Lárusson grafískur hönnuður þar nokkuð einstakan stól.
„Hann var merktur sem spænskur stóll en ég var ekki alveg viss hvort þetta væri einhvern veginn spænskur stóll eða eitthvað annað.“
Ragnar Fjalar fór í framhaldinu að grúska.
„Ég komst að því að þetta væri hugsanlega einhver útgáfa af Höfðingjanum sem er íslenskur stóll eða íslensk hönnun.“
Höfðinginn er eitt þekktasta verk Gunnars H. Guðmundssonar húsgagnahannaðar og arkitekts. Við skoðun sérfræðinga frá Hönnunarsafni Íslands kom í ljós að um frumgerð stólsins er að ræða sem send var á sýningu til Munchen í Þýskalandi árið 1961 og vann þar til verðlauna.
„Við vorum búin að sjá ljósmyndir frá þessum sýningum. Við héldum að það væri enginn til. Þeir væru bara allir glataðir. Við héldum líka að það væru jafnvel bara til þrír en ég veit núna að þeir voru fleiri. Það eru gerðir einhverjir svona nokkrir stólar þarna 1961. Þeir fara á þessa sýningu. Svo fara þeir í framleiðslu hjá Kristjáni Siggeirssyni árið 1968, eru sýndir, þá eru þeir komnir í framleiðslu hjá þeim og þá er búið að breyta örmunum þannig þeir séu auðveldari í framleiðslu,“ segir Sigríður Sigurjónsdóttir forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands.
Framleiðsla á stólnum hófst svo aftur fyrir nokkrum mánuðum hjá Epal og kostar stólinn þar um fjögur hundruð þúsund krónur en hann hefur verið seldur á uppboðum fyrir hærri fjárhæðir.
Ragnar Fjalar borgaði hins vegar ekki nema tuttugu þúsund fyrir stólinn. Til greina kemur að hann verði seldur Hönnunarsafninu. Ragnar segist varla þora að setjast í stólinn hvað þá leyfa ungri dóttur sinni að það.
„Ég er bara með hann inni á skrifstofu hjá mér. Búinn að prófa að setjast í hann nokkrum sinnum en þetta er ekki stóll sem maður tjillar í lengi.“