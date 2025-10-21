Samhæfingarmiðstöð almannavarna var virkjuð á fimmta tímanum vegna flugvélar sem þurfti að lenda á Keflavíkurflugvelli vegna tæknibilunar. Flugvélin lenti um tíu mínútur í fimm og engin slys urðu á fólki.
Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, segir að flugvélin hafi verið á vegum Delta Airlines, og hún hafi verið á leið frá Dyflinni til New York.
Í framhaldinu verði vélinni ekið inn á stæði og þjónustuaðilar félagsins muni fara í að skoða vélina ásamt tækniaðilum.
Samkvæmt heimildum fréttastofu var um að ræða bilun í vinstri hreyfli vélarinnar.
Ríflega tvö hundruð manns hafi verið um borð í vélinni.
„Þau óskuðu eftir því að lenda í Keflavík, þar sem við erum nálægasti flugvöllur. Þetta gerist nokkrum sinnum í viku hjá okkur, hvort sem það eru tæknivandamál eða veikindi um borð.“
Við þessar aðstæður sé alltaf ákveðið viðbragð virkjað, þar sem unnið sé út frá upplýsingum frá viðkomandi flugfélagi.
Í þessu tilfelli hafi verið um að ræða farþegaflug, og þess vegna hafi litakóðinn verið rauður.