Verktakar byrjuðu í gær að rífa hluta austurálmu Hvíta hússins vegna byggingar veislusalar Donalds Trump, forseta. Ekkert leyfi hefur borist frá alríkisstofnun sem á að halda utan um framkvæmdir sem þessar. Þá hefur Trump áður sagt að framkvæmdirnar myndu engin áhrif á hafa á Hvíta húsið.
Talskona Trumps sagði einnig að ekkert yrði rifið niður vegna framkvæmdanna þegar þær voru opinberaðar í sumar.
Veislusalurinn umdeildi markar umfangsmestu framkvæmdirnar við Hvíta húsið í marga áratugi. Þá verður byggingin mun stærri en Hvíta húsið sjálft.
Trump sagði frá því í gær að framkvæmdir væru hafnar og að samhliða þeim ætti að uppfæra austurálmu Hvíta hússins.
„Í meira en 150 ár hefur hvern forseta dreymt um veislusal við Hvíta húsið, þar sem hægt er að taka á móti fólki með stórum veislum.“
Hann heldur því einnig fram að framkvæmdirnar muni ekki kosta ríkið neitt, heldur séu þær fjármagnaðar af föðurlandsvinum.
Á kvöldverði í síðustu viku, þar sem Trump tók á móti auðugum Bandaríkjamönnum sem sagðir eru hafa gefið peninga til framkvæmdanna, sem eiga að kosta um 240 milljónir dala, sagði Trump að salurinn myndi hýsa 999 manns.
Þegar framkvæmdirnar voru tilkynntar í júlí átti salurinn að geta hýst um 650 manns.
Eins og segir í frétt AP fréttaveitunnar hefur dramatískt myndefni af verktökum nota stórar vinnuvélar til að rífa Hvíta húsið verið í dreifingu á samfélagsmiðlum og hefðbundnum miðlum vestanhafs.
Blaðamenn og aðrir hafa einnig fylgst með framkvæmdunum frá Fjármálaráðuneytinu, sem er nærri Hvíta húsinu. Stjórnendur ráðuneytisins hafa sent póst á starfsmenn og beðið þá um að dreifa ekki myndum af framkvæmdunum, án þess að fá leyfi fyrir því.
Þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna, sem heldur utan um rekstur Hvíta hússins, hefur ekki svarað fyrirspurnum frá blaðamönnum Washington Post um hve stór hluti Hvíta hússins verður rifinn. Einhverjir heimildarmenn miðilsins segja að nánast öll austurálman, sem var fyrst reist árið 1902 og hæð bætt við árið 1942, verði rifin fyrir veislusalinn.
Sérstök stofnun sem á að samþykkja framkvæmdir sem tengjast opinberum byggingum í Washington hefur ekki gefið leyfi fyrir byggingu veislusalarins enn. Formaður nefndarinnar heitir Will Scharf en hann starfar í Hvíta húsinu og ku vera náinn ráðgjafi Trumps.
Hann segir að nefndin þurfi ekki að samþykkja undirbúningsframkvæmdir eða niðurrif. Nefndin eigi eingöngu að fjalla um nýbyggingar. AP segir óljóst hvort nefndinni hafi yfir höfuð borist beiðni um samþykki vegna byggingar veislusalarins.
Starfsmenn Trumps segja reiðina vegna niðurrifsins og byggingu veislusalarins byggja á fölskum grunni. Forsetar hafi ítrekað gert endurbætur á Hvíta húsinu í gegnum árin. Í flestum tilfellum umfangsmikilla breytinga hafa forsetar þó fengið samþykki frá þinginu áður en farið hefur verið í þær.
