Fjármála- og efnahagsráðherra útilokar ekki að ríkisstjórnin grípi inn í vegna stöðu mála í kjaraviðræðum flugumferðarstjóra. Fyrsta vinnustöðvunin fór fram síðastliðna nótt og hafa fleiri aðgerðir verið boðaðar. Ríkisstjórnin fylgist grannt með.
Verkfall flugumferðarstjóra hófst í gærkvöldi og heldur áfram í nótt. Öllum flugferðum sem voru á áætlun á verkfallstíma var aflýst, frestað eða flýtt.
„Í gær hófst verkfall flugumferðarstjóra sem hefur í för með sér veruleg áhrif á flugsamgöngur, áætlanir ferðamanna, starfsemi ferðaþjónustu og rekstur flugfélaga. Áhrifin ná einnig til fjölmargra fyrirtækja og heimila sem treysta á öruggar og tímalegar tengingar við útlönd,“ sagði Guðrún Hafsteinsdóttir í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag.
Hún spurði Daða Má Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, meðal annars um hvenær almenningur, aðilar vinnumarkaðarins og þjónustugreinar sem reiði sig á flugsamgöngur geti gert ráð fyrir skýrri afstöðu ríkisstjórnarinnar og viðeigandi aðgerðum.
„Við virðum samningsfrelsi og verkfallsrétt en á sama tíma ber okkur skylda til að gæta almannahagsmuna og stuðla að því að deilur leysist á farsælan og fyrirsjáanlegan hátt,“ segir Guðrún.
Daði Már sagði það ljóst að um væri að ræða lykilstétt í landinu.
„Þetta er mál sem ríkisstjórnin fylgist mjög grannt með. Þingheimi er ljóst að það hefur komið upp á í sögunni að gripið sé til aðgerða og þá er það gert með stuttum fyrirvara þegar staðan er metin þannig að ekki sé annað fært en að grípa inn í.“