Stjörnulífið: „Bið ekki um meira“

Hér fyrir neðan má sjá það helsta sem þekktir Íslendingar deildu með fylgjendum sínum síðustu daga.

Síðastliðin vika var viðburðarík að vanda hjá samfélagsmiðlastjörnum landsins. Fallegt haustveður, stórtónleikar í New York, þemapartý, Oktoberfest og sólríkar utanlandsferðir báru þar hæst.

Allra fyrstu tónleikarnir New York

Stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir hélt tvenna tónleika í Madison Square Garden um helgina. Hún lýsir því sem ólýsanlegri tilfinningu að hafa selt úr báðum tónleikunum: „Að spila tvo uppseldar sýningar í MSG finnst eins og eitthvað úr ótrúlegumj draumi!“

Fjöldi Íslendinga komu til að berja íslensku stórstjörnuna augum. Þar á meðal systinin Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstjóri World Class, og Björn Boði Björnsson.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir mætti einnig á tónleikana og varð mjög snortin við flutning Laufeyjar.

Flugstjórapartý

Hið árlega flugstjórapartý var haldið með pompi og prakt í vikunni þar sem nýr hópur flugstjóra Icelandair bjóða áhöfninni til samfagnaðar, ekki á vegum félagsins. Í sumar hófu fimm nýir flugstjórar störf.

Flugfreyjan og áhrifavaldurinn Tinna Þorradóttir og Alfgrímur tónlistarmaður voru meðal gesta og birtu myndir úr partýinu.

Októberfest

Nokkur hundruð manns mættu á góðgerðarfest Blue Car Rental, sem haldin var í fimmta sinn í Keflavík. Þema hátíðarinnar var í anda hinna þýsku Oktoberfesta, þar sem gestir mæta í lederhosen og dirndl-búningum.

Hildur Sif Hauksdóttir, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, mætti með kærasta sínum, Pál Orra Pálssyni, og létu sig ekki vanta.

Bridgerton kvöld í Gamla bíói

Fjöldi áhrifavalda sótti skemmtilegan viðburð á vegum snyrtivörumerkisins NYX í Gamla bíói í vikunni. Þar á meðal var áhrifavaldurinn Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát.

Vinkonurnar og áhrifavaldarnir Birta Líf og Sunneva Einars létu sig ekki vanta og mættu í ljósbleikum síðkjólum í anda Bridgerton-þema kvöldsins.

Ástrós Traustadóttirm, dansarinn og áhrifavaldur, klæddist skvísulegu dressi frá Yeoman á viðburðinum.

Áhrifavaldarnir Brynja Bjarnadóttir Anderiman og Patrekur Jaime voru ánægð með kvöldið.

Þakklátur Guði

Einkaþjálfarinn Gummi Emil er þakklátur fyrir lífið og tilveruna.

Paraferð til Miami 

Brynja Dan Gunnarsdóttir, eigandi Extra-loppunnar og varaþingmaður Framsóknarflokksins, fór ásamt kærasta sínum til Bandaríkjanna þar sem þau heimsóttu vinafólk sitt og fóru meðal annars á leik með Inter Miami. 

Ljúft í Noregi

Eva Laufey Kjaran, markaðs-og upplifunarstjóri Hagkaups, og eiginmaður hennar Haraldur Haraldsson deildarstjóri Icelandair Cargo, nutu helginnar í Noregi.

Haustið í Köben

Áhrifavaldurinn Birta Hlín birti skemmtilega myndasyrpu frá haustinu í Kaupmannahöfn þar sem hún er búsett ásamt kærasta sínum.

Skvísuleg myndataka

Helga Sigrún Hermannsdóttir, efnafræðingur og einn stofnenda Dottir Skin, birti öðruvísi og smart myndaseríu af vörum sínum Dottir Skin.

Haustleg myndasyrpa

Friðþóra Sigurjónsdóttir, pilateskennari, birti myndasyrpu þar sem hún er umlukin fallegum haustlitum.litunum.

Póstkort frá Spáni

Ásgerður Diljá Karlsdóttir, markaðsstjóri og listrænn stjórnandi Aurum, sendi fylgjendum sínum póstkort frá Spáni.

