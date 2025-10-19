Öllum flugferðum sem áttu að fara um Keflavíkurflugvöll á verkfallstíma flugumferðarstjóra hefur verið flýtt, seinkað eða aflýst, nema einu. Verkfallið hefst að öllu óbreyttu klukkan tíu í kvöld.
Flugumferðarstjórar hafa boðað fimm verkföll vegna stöðu mála í kjaraviðræðum þeirra við Samtök atvinnulífsins. Það fyrsta hefst klukkan tíu í kvöld og stendur í fimm klukkustundir eða til klukkan þrjú aðfaranótt mánudags.
Lofthelgi í kringum Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvöll verður lokað nema upp komi neyðartilfelli.
Átta flugvélar áttu að lenda á Keflavíkuflugvelli á þessum tíma en ferðum WizzAir frá Varsjá og Icelandair frá London hefur verið aflýst. Fimm ferðum var því annað hvort aflýst eða flýtt til að hægt væri að lenda á flugvellinu. Einungis flugferð frá Vín til landsins með flugfélaginu Austrian er enn á áætlun.
Þá hefur brottför Wizz Air til Varsjávar frá Íslandi einnig verið aflýst auk flugferðar Air Baltic til Ríga.
Snúin staða er í kjaraviðræðum flugumferðarstjóra en enginn fundur var boðaður í gær vegna málsins. Enginn fundur hefur verið boðaður í dag.