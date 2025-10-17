Ástralskur þingmaður hefur heitið því að nafngreina mann sem grunaður er um að hafa numið stúlku á brott fyrir meira en 50 árum, ef hann veitir ekki upplýsingar um málið.
Hin þriggja ára Cheryl Grimmer var numin á brott á Fairy Meadow strönd í Wollongong í Nýju Suður Wales árið 1970. Maður var handtekinn árið 2017, grunaður um að hafa myrt stúlkuna en sýknaður árið 2019, eftir að ákæruvaldinu var meina að leggja fram ítarlega játningu sem hann gerði þegar hann var unglingur.
Maðurinn hefur verið nefndur Mercury en raunverulegu nafni hans haldið leyndu, þar sem hann var undir lögaldri þegar meint brot áttu sér stað.
Fjölskylda Grimmer krefst svara og vill meðal annars að Mercury útskýri hvernig hann bjó yfir upplýsingum sem fram komu í játningunni og hvort hún var sönn.
„Það er komið nóg,“ sagði Ricki Nash, bróðir Grimmer, í samtali við fjölmiðla í morgun. „Við viljum fá að vita sannleikann.“
Þingmaðurinn Jeremy Buckingham, sem hefur stutt fjölskylduna, hefur lofað því að hann muni nafngreina manninn opinberlega á fimmtudaginn í næstu viku þegar þing kemur aftur saman, ef hann svarar ekki spurningum fjölskyldunnar.
Buckingham nýtur friðhelgi sem þingmaður.
Leiða má líkur að því að málið hafi legið sérstaklega þungt á Nash en Grimmer var í umsjá hans þegar hún hvarf. Hún hafði hlaupið inn á kvennaklósett á ströndinni og neitaði að koma út. Nash kunni ekki við að fara inn á salernið og skrapp frá til að ná í móður sína en þegar þau komu aftur var litla systir hans horfin.
Fjölskyldan hefur sakað lögreglu um að klúðra rannsókn málsins.
