Hótar því að Banda­ríkin blandi sér í á­tökin á Gasa og „drepi þá“

Eiður Þór Árnason skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti, Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, og Isaac Herzog, forseti Ísraels. AP/Evan Vucci

Donald Trump Bandaríkjaforseti varaði Hamas við því í dag að Bandaríkin „muni ekki hafa annan kost en að fara inn og drepa þá“ ef blóðsúthellingar haldi áfram á Gasa.

Þessi viðvörun Trumps kemur eftir að hann gerði lítið úr átökum á svæðinu sem brutust út eftir að vopnahlé og gíslasamningur milli Ísraels og Hamas tók gildí í síðustu viku.

Trump sagði á þriðjudag að Hamas hefði útrýmt „nokkrum mjög slæmum gengjum“ og drepið fjölda meðlima þeirra. „Það truflaði mig ekki mikið, ef ég á að vera alveg heiðarlegur.“

Forsetinn gaf ekkert út um það hvernig hann myndi fylgja eftir áðurnefndri hótun sinni sem birt var í færslu á samfélagmiðlinum Truth Social. Þá hefur Hvíta húsið ekki orðið við ósk fjölmiðla um frekari skýringar.

AP-fréttaveitan greinir frá þessu en Trump gaf til kynna að hann hefði takmarkaða þolinmæði fyrir drápum Hamas á andstæðingum þeirra innan Gasa.

„Þeir munu afvopnast, og ef þeir gera það ekki, munum við afvopna þá, og það mun gerast hratt og kannski með ofbeldi,“ sagði Trump.

Aðrir hópar fyllt í tómið

Lögreglan á Gasa sem er undir stjórn Hamas viðhélt öryggisstigi á svæðinu eftir að Hamas náði þar völdum fyrir 18 árum og beitti sér einnig gegn andófsmönnum. Hún hvarf að mestu síðustu mánuði þegar Ísraelsher hertók stór svæði á Gasa og gerðu árásir á öryggissveitir Hamas, að sögn AP.

Í stað þeirra hafi valdamiklar fjölskyldur á svæðinu og vopnuð glæpagengi, þar á meðal andstæðingar Hamas sem Ísrael styðji, fyllt í tómarúmið sem myndaðist. Mörg eru sökuð um að hafa stolið mannúðarbirgðum, selt þær í gróðaskyni og þannig ýtt undir hungursneyð á svæðinu.

Bandaríkin tilkynntu í síðustu viku að þau ætluðu að senda um 200 hermenn til Ísraels til að styðja við og fylgjast með vopnahléssamkomulaginu á Gasa. Eru þeir sagðir vinna saman að því með samstarfsríkjum og frjálsum félagasamtökum. Á sama tíma hafa bandarískir embættismenn lagt áherslu á að bandarískir hermenn muni ekki stíga fæti inn á Gasa.

