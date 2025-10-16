Hótar því að Bandaríkin blandi sér í átökin á Gasa og „drepi þá“ Eiður Þór Árnason skrifar 16. október 2025 21:59 Donald Trump Bandaríkjaforseti, Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, og Isaac Herzog, forseti Ísraels. AP/Evan Vucci Donald Trump Bandaríkjaforseti varaði Hamas við því í dag að Bandaríkin „muni ekki hafa annan kost en að fara inn og drepa þá“ ef blóðsúthellingar haldi áfram á Gasa. Þessi viðvörun Trumps kemur eftir að hann gerði lítið úr átökum á svæðinu sem brutust út eftir að vopnahlé og gíslasamningur milli Ísraels og Hamas tók gildí í síðustu viku. Trump sagði á þriðjudag að Hamas hefði útrýmt „nokkrum mjög slæmum gengjum“ og drepið fjölda meðlima þeirra. „Það truflaði mig ekki mikið, ef ég á að vera alveg heiðarlegur.“ Forsetinn gaf ekkert út um það hvernig hann myndi fylgja eftir áðurnefndri hótun sinni sem birt var í færslu á samfélagmiðlinum Truth Social. Þá hefur Hvíta húsið ekki orðið við ósk fjölmiðla um frekari skýringar. AP-fréttaveitan greinir frá þessu en Trump gaf til kynna að hann hefði takmarkaða þolinmæði fyrir drápum Hamas á andstæðingum þeirra innan Gasa. „Þeir munu afvopnast, og ef þeir gera það ekki, munum við afvopna þá, og það mun gerast hratt og kannski með ofbeldi,“ sagði Trump. Aðrir hópar fyllt í tómið Lögreglan á Gasa sem er undir stjórn Hamas viðhélt öryggisstigi á svæðinu eftir að Hamas náði þar völdum fyrir 18 árum og beitti sér einnig gegn andófsmönnum. Hún hvarf að mestu síðustu mánuði þegar Ísraelsher hertók stór svæði á Gasa og gerðu árásir á öryggissveitir Hamas, að sögn AP. Í stað þeirra hafi valdamiklar fjölskyldur á svæðinu og vopnuð glæpagengi, þar á meðal andstæðingar Hamas sem Ísrael styðji, fyllt í tómarúmið sem myndaðist. Mörg eru sökuð um að hafa stolið mannúðarbirgðum, selt þær í gróðaskyni og þannig ýtt undir hungursneyð á svæðinu. Bandaríkin tilkynntu í síðustu viku að þau ætluðu að senda um 200 hermenn til Ísraels til að styðja við og fylgjast með vopnahléssamkomulaginu á Gasa. Eru þeir sagðir vinna saman að því með samstarfsríkjum og frjálsum félagasamtökum. Á sama tíma hafa bandarískir embættismenn lagt áherslu á að bandarískir hermenn muni ekki stíga fæti inn á Gasa. Palestína Bandaríkin Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Sérsveitin skarst í leikinn vegna Kourani á Kleppi Innlent Sýrlendingar samþykkja að taka við Kourani Innlent Refsing Kristjáns Markúsar milduð Innlent Bara „random“ að rassskella stjúpdóttur sína og vinkonu hennar Innlent Ók á brott eftir að hafa keyrt á hjólandi dreng Innlent Minnst ellefu hundar drepist við Geirsnef: „Áfall að sjá dýrið sitt hlaupa í dauðann“ Innlent Leikskólagjöld einstæðra foreldra í Reykjavík gætu allt að þrefaldast Innlent Heimilar banatilræði í Venesúela og íhugar árás Erlent Óttast um geðheilsu foreldra nái breytingarnar fram að ganga Innlent Ítarlegar frásagnir af kynnum við „Andy“ í nýrri bók Giuffre Erlent Fleiri fréttir Átti langt samtal við Pútín fyrir fundinn með Selenskí Stöðvaði framsal manns sem er grunaður um skemmdarverk á Nord Stream Peningapokinn frá FBI sem enginn veit hvar endaði Fjölmargra enn saknað eftir flóð og aurskriður Hjálpin frá Trump gæti kostað Milei Stórþingið niðurlægir Støre og opnar aftur á skipagöng Sósíalistar vörðu Lecornu vantrausti Títan var hvorki hannaður né smíðaður nógu vel Einungis einn miðill samþykkti nýjar reglur ráðherrans Keaton lést úr lungnabólgu Ítarlegar frásagnir af kynnum við „Andy“ í nýrri bók Giuffre Segir Indverja ætla að hætta að kaupa olíu af Rússum Hamas aðeins skilað tveimur líkum til viðbótar en ekki sagðir hafa svikið samkomulag Heimilar banatilræði í Venesúela og íhugar árás Fjöldi komst ekki út og brann lifandi Pakistan og Afganistan gera vopnahlé eftir mannskæðustu átök í langan tíma Ólga vegna samskiptaleka: „Ég elska Hitler“ Metaukning koltvísýrings rakin til losunar manna og gróðurelda Biður Pútín um að afhenda Assad Hæstiréttur hafnar Alex Jones Lecornu eygir von eftir ákvörðun um að fresta hækkun eftirlaunaaldursins Segja eitt líkanna ekki vera gísl Dónatal í desember Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Viðkvæmur friður þegar í hættu? Ræðumaður á íslenskri friðarráðstefnu rannsakaður fyrir valdaránsáætlun Vona að Trump sé til í að auka pressuna á Pútín Aftur heppnast geimskot Starship Hegseth í stríði við blaðamenn Forseti Madagaskar flúinn og herinn við völd Sjá meira