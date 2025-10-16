Erlent

Fjöl­margra enn saknað eftir flóð og aur­skriður

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá Poza Rica í Veracruz. Ástandið í bænum þykir hræðilegt og takmörkuð aðstoð hefur borist íbúum.
Sex dögum eftir að tugir manna dóu vegna úrhellis í Mexíkó er fjölmargra enn saknað. Að minnsta kosti 66 eru látnir, samkvæmt tölum sem birtar voru í gærkvöldi, en enn hefur ekki tekist að finna 75 til viðbótar eftir að skyndiflóð og aurskriður léku íbúa Mexíkó grátt.

Björgunarsveitum hafði enn ekki tekist að ná til um tvö hundruð bæja og þorpa sem einangruðust í hamförunum.

Gagnrýni á störf ríkisstjórnar Mexíkó vegna hamfaranna hefur aukist til muna. Samkvæmt frétt Reuters hefur verið baulað á Cludia Sheinbaum, forseta landsins, þegar hún hefur heimsótt héruðin sem urðu hvað verst úti.

Úrhellið olli miklum skemmdum í fimm ríkjum Mexíkó. Í einu þeirra, Veracruz, mældist rigningin 54 sentímetrar á nokkrum dögum í síðustu viku.

Í samtali við AP fréttaveituna segir kona sem býr í bænum Poza Rica í Veracrus að lík liggi í leðjunni nærri húsi hennar og þó að hún hafi sagt frá því, hafi líkið ekki verið sótt.

„Líkið er byrjað að rotna og enginn hefur komið og sótt hann,“ sagði Ana Luz Saucedo. Henni tókst naumlega að flýja bæinn með börnum sínum þegar flóðin byrjuðu í síðustu viku.

Fréttaveitan segir að nokkrar götur í bænum liggi enn undir að minnsta kosti metra af vatni og leðju og þar ofan á séu allt að tveir metrar af alls konar braki eins og bílum og húsgögnum.

Úrhelli í lok rigningartímabils

Yfirvöld í Mexíkó segja að hamfarirnar útskýrist af einstökum aðstæðum sem sköpuðust í síðustu viku. Nokkur veðurkerfi hafi sameinast og valdið gífurlegri rigningu, í lok tímabils þar sem mikið hafði rignt. Þess vegna var fyrir mikið vatn í ám og jarðvegur blautur, sem gerði ástandið enn verra.

Íbúar hafa þó kvartað yfir því að viðvaranir hafi borist allt of seint og mun fleiri hafi þess vegna dáið í flóðunum.

„Margir dóu af því þeir voru ekki varaðir við. Þau vöruðu okkur ekki við,“ sagði Saucedo. Hún sagði fyrstu viðvaranir eingöngu hafa borist þegar árnar voru byrjaðar að flæða yfir bakka sína. Ekki áður, svo fólk hefði haft tíma til að komast í skjól.

