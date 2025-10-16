Segja eins og áður aðeins samið til skamms tíma og leiðrétta ráðherra Lovísa Arnardóttir skrifar 16. október 2025 14:06 Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins, er lengst til vinstri og svo Alma Möller, heilbrigðisráðherra og síðast, lengst til hægri, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Samsett Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins, segir það ekki rétt sem kom fram í máli Ölmu Möller heilbrigðisráðherra í umræðum um Ljósið að það hafi verið undirritaður nýr samningur um fjárveitingar til Ljóssins. Sjúkratryggingar og Ljósið hafi aðeins komist að samkomulagi um fjármagn þessa árs og samningurinn sé til skamms tíma eins og áður. Alma sagði á þingi í dag að nú, þegar samningar hefðu verið undirritaðir á milli Ljóssins og Sjúkratrygginga Íslands (SÍ), væri ekki útilokað að hægt verði að semja um frekara fjármagn fyrir það næsta. Alma sagði þetta í svari til Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins, sem spurði um málið. Það gerði Jens Garðar Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, líka og ávarpaði bæði Ölmu og Þorgerði Katrínu sem einnig svaraði fyrirspurnum á þingi. Alma segir nú hægt að vinna að langtímasamningi og að því að skilgreina nánar endurhæfinguna. Vísir/Lýður Valberg Minntist systur sinnar í umræðum Þorgerður tók undir með Jens um mikilvægi Ljóssins og starfsemi þess. Hún minntist þess í svari sínu að í dag væru akkúrat þrjú ár frá því að systir hennar, Kaja, féll frá úr krabbameini. Þorgerður átti nokkuð erfitt með þessa umræðu þegar hún minntist þessara tímamóta frá andláti systur sinnar. Þorgerður sagði systur sína hafa nýtt þjónustu Ljóssins fyrir andlát sitt og það geri vinkonur hennar, sem glími við krabbamein, einnig í dag. Hún sé því mjög meðvituð um mikilvægi starfsins. „Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að heilbrigðisráðherra skyldi undirstrika það hér áðan að það verði passað upp á Ljósið, af því að við vitum alveg út á hvað sú starfsemi gengur. Hún skiptir máli fyrir fólkið sem leitar þangað, hún skiptir máli fyrir aðstandendur og alla þá sem standa frammi fyrir því að berjast við þessa miklu meinsemd,“ sagði Þorgerður Katrín. Þorgerður segir mikilvægt að hlúa að starfsemi Ljóssins. Vísir/Ívar Fannar Verði að skilgreina starfið og semja til lengri tíma Alma ítrekaði í svari síðar í umræðum á þingi að það hafi alltaf legið fyrir að ekki væri hægt að koma inn með nýtt fjármagn fyrr en viðræðum yrði lokið um fjármagn þessa árs. Hún segir það nú verkefnið að skilgreina endurhæfinguna og semja til lengri tíma. Það sé unnið að því. Fjallað hefur verið um það síðustu daga að fjárframlög til Ljóssins verði tvö hundruð milljónum minni á næsta ári en framlagið hefur verið síðustu ár. Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins, hefur lýst því í viðtölum að hún búist við því að þurfa að skera niður þjónustuna verði af þessum niðurskurði. Erna segir í tilkynningu frá Ljósinu í dag að umræður á þingi í dag hafi verið villandi. Það hafi enginn nýr samningur verið undirritaður heldur hafi verið undirritaður skammtímasamningur fyrir árið í ár fyrir það fjármagn sem þegar hafi verið ákveðið í fjárlögum. Erna segir mikilvægt að taka fram að fjármagnið sé ekki hluti af varanlegum samningi við ráðuneytið því samtökin hafi frá ársbyrjun 2024 starfað á grundvelli tímabundinna samninga. Nýr samningur taki, eins og fyrri samningur, aðeins til þessa árs, 2025. Vanti langtímalausn Hún bendir á í tilkynningu að Sjúkratryggingar hafi haldið eftir greiðslum fyrir bæði ágúst- og septembermánuð þar til samningar voru undirritaðir nú í október. „Eftir stendur að engin langtímalausn hefur enn náðst um fjármögnun starfseminnar eftir árið 2025. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2026 er áfram gert ráð fyrir 283 milljóna króna framlagi til Ljóssins, sem er veruleg lækkun frá því sem þarf til að tryggja stöðugt rekstrarumhverfi fyrir þjónustuna,“ segir Erna í tilkynningunni. Ljósið hafi áréttað mikilvægi þess að fá langtímasamning við SÍ þannig að þjónusta þeirra við krabbameinsgreinda geti haldið áfram án óvissu. „Við erum þó þakklát fyrir orð heilbrigðisráðherra að Ljósið gæti fengið viðbótarfjármagn og vonum innilega að það verði að veruleika." Krabbamein Heilbrigðismál Sjúkratryggingar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjálfstæðisflokkurinn