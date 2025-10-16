Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Valur Páll Eiríksson skrifar 16. október 2025 09:28 Sævar Atli hefur farið mikinn að undanförnu og eru tíðindin honum því sjokk. Mynd/Brann Sævar Atli Magnússon hefur lokið leik þetta tímabilið vegna meiðsla sem hann varð fyrir í landsleik Íslands við Frakkland á mánudagskvöldið var. Félag hans Brann í Noregi greinir frá tíðindunum. Sævar Atli fór meiddur af velli rétt fyrir hálfleik og fann til eymsla í hné. Sævar fór í myndatöku í gær þar sem í ljós kom að hann er með rifinn liðþófa í hné. Meiðslin munu halda honum frá vellinum út árið en tímabilið í norsku úrvalsdeildinni klárast í lok nóvember. Þá er ljóst að hann mun ekki spila landsleiki Íslands í undankeppni HM 2026 í nóvember, við Aserbaídsjan og Úkraínu. „Þetta er ótrúlega svekkjandi og alvarleiki meiðslanna kom mér í opna skjöldu,“ er haft eftir Sævari á heimasíðu Brann. „En við erum með öflugan hóp og ég mun styðja strákana úr stúkunni það sem eftir lifir leiktíðar,“ bætir hann við. Sævar Atli hefur leikið frábærlega með Brann á leiktíðinni og skorað tíu mörk í 16 leikjum eftir skipti frá Lyngby í Danmörku. Hann hefur skorað einu tvö mörk Brann í Evrópudeildinni, í 2-1 tapi fyrir Lille og sigurmarkið í 1-0 sigri á Utrecht. Árangurinn skilaði honum fyrsta byrjunarliðssætinu í íslenska landsliðinu í rúm tvö ár en hann byrjaði báða leiki í nýafstöðnum landsleikjaglugga, gegn Úkraínu og Frakklandi. Sævar Atli er uppalinn hjá Leikni í Reykjavík og virðist Breiðholtstengingin sterk milli hans og Freys Alexanderssonar, þjálfara Brann, sem var þjálfari hans hjá bæði Leikni og Lyngby áður en hann fékk hann til Bergen. Ekki kemur fram hversu lengi Sævar verður nákvæmlega frá keppni og áhugavert að sjá hvort hann geti spilað með Brann í Evrópudeildinni á nýju ári, þó hann hafi spilað síðasta leik sinn í norsku úrvalsdeildinni um hríð. Endurhæfing eftir rifinn liðþófa tekur yfirleitt um fjórar til átta vikur án aðgerðar. Sé rifan svo slæm að aðgerðar sé þörf getur endurhæfing tekið allt frá sex vikum upp í sex mánuði. Norski boltinn Fótbolti Landslið karla í fótbolta Mest lesið „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ Íslenski boltinn Ricky Hatton fyrirfór sér Sport NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Fótbolti Dóttir Katrínar Tönju komin í heimin Sport Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Fótbolti HM í fótbolta „í samkeppni“ við HM í handbolta Fótbolti Frákastadrottningin fyrirsæta hjá Victoria's Secret Körfubolti Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu Fótbolti Súmóglímukappar mættir til London: Þurftu að styrkja salernin Sport Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Fótbolti Fleiri fréttir Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Borgarstjóri Boston svarar Trump „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ HM í fótbolta „í samkeppni“ við HM í handbolta Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Cecilía og Karólína verða líka í pottinum með Blikum Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Blikakonur í 16-liða úrslit í Evrópu Rekinn eftir tapið gegn Færeyjum: „Algjörlega óafsakanlegt og ég axla fulla ábyrgð“ Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Fer frá KA í haust Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Móðgaði Everton sem svaraði fyrir sig á samfélagsmiðlum Gagnrýnir Heimi og segir hann ekki þekkja leikmenn Tuchel hafði gaman að skotum enskra stuðningsmanna Lukaku segist hafa verið fjárkúgaður af fólki sem vildi ekki skila líki föður hans Trump hótar að taka HM-leiki af Boston Coote viðurkennir að hafa framleitt barnaníðsefni Heimir staðfastur þrátt fyrir kjaftshögg Szoboszlai Aðeins tuttugu sæti enn laus á HM Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Sjá meira