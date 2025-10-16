Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Lovísa Arnardóttir skrifar 16. október 2025 10:33 Leiksvæðið er í nýrri austurálmu flugvallarins. Keflavíkurflugvöllur Nýtt leiksvæði fyrir börn, innblásið af veröld Tulipop, hefur verið opnað á Keflavíkurflugvelli (KEF). Leiksvæðið er staðsett við veitingasvæðið Aðalstræti þar sem gengið er inn í aðra hæð nýrrar austurálmu flugvallarins. Á sama svæði eru einnig gagnvirk leiktæki. Leiksvæðið er samstarfsverkefni Tulipop og hönnunarteymisins Þykjó. Að verkefninu komu einnig fyrirtækin Krumma og Merking, ásamt smíðaverkstæðunum Irma og Fjöl. „Að opna leiksvæðið og þennan ævintýraheim Tulipop fyrir yngstu gestum okkar á Keflavíkurflugvelli er með því skemmtilegasta sem við höfum gert. Við vinnum stöðugt að því að gera upplifun allra gesta Keflavíkurflugvallar sem besta og við erum ótrúlega glöð að geta núna komið til móts við yngstu gestina og foreldra þeirra í samstarfi við Tulipop. Við vonumst til að leikvöllurinn muni gera biðina eftir ferðalaginu enn skemmtilegri og styttri en áður enda er það þessi yngsti hópur sem á kannski hvað erfiðast með að bíða eftir flugtaki,“ segir Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélaga og markaðsmála á Keflavíkurflugvelli, í tilkynningu. Leiksvæðið er nokkuð stórt eins og sést. Keflavíkurflugvöllur Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Tulipop, segir verkefnið afar spennandi. „Markmið Tulipop hefur frá upphafi verið að skapa töfrandi undraveröld fyrir yngstu kynslóðirnar og miðla jákvæðum skilaboðum til barna og fullorðinna. Við vonum innilega að þetta skili sér til yngstu gesta flugvallarins og að þessi hópur muni njóta sín á leiksvæðinu næstu árin,“ segir Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Tulipop. Tulipop fyrirtækið var stofnað árið 2010 og er hugarfóstur Signýjar Kolbeinsdóttur og Helgu Árnadóttur. Ævintýri Tulipop byggja á litríkum og líflegum töfraheimi þar sem skemmtilegar og fjölbreyttar persónur lifa og hrærast. Tulipop hefur meðal annars framleitt 52ja þátta teiknimyndaþáttaröð fyrir börn sem sýnd hefur verið á Íslandi, í Bretlandi, Ítalíu, Miðausturlöndum og Kína. Börn og uppeldi Fréttir af flugi Keflavíkurflugvöllur Suðurnesjabær Mest lesið Slappur smassborgari Gagnrýni „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Tíska og hönnun Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin Lífið Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Lífið Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið Lífið Heitasta hámhorfið í haust Lífið Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Tíska og hönnun Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Lífið „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Lífið „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Lífið Fleiri fréttir „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin „Ef ég vil breyta heiminum þarf ég að byrja á mér sjálfri“ Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Leyndarmál Móu að hinni fullkomnu kvöldförðun Allt jafnt fyrir lokaspurninguna og spurt var um stað Vakti yfir sofandi sonunum vopnuð hnífi Stíflaður mjólkurkirtill reyndist ólæknandi krabbamein „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Þúsundir fögnuðu Steinu og sögulegu samstarfi Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp Alma Möller, Binni Glee og Sigríður Snævarr saman í bíó Plakatarisi og uppáhalds listamaður Spielberg allur Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið „Hvetjandi að sjá stelpu með sama húðlit og ég sigra“ Heitasta hámhorfið í haust Pistasíu- og döðludraumur Jönu D'Angelo er látinn Laufey gerist rithöfundur Boðberi jólanna risinn á ný „Hélt að hjartað myndi springa úr brjóstinu“ Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra Þórarinn Arnar keypti glæsihús Tona á Arnarnesi Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Eignuðust „risastóran“ dreng Grét oft fyrstu mánuðina en gafst ekki upp Ungur karlmaður á Akureyri hefur saumað tvo þjóðbúninga á sig „Hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd“ Sjá meira