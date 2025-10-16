Lífið

Tulipop-leiksvæði opnað á Kefla­víkur­flug­velli

Lovísa Arnardóttir skrifar
Leiksvæðið er í nýrri austurálmu flugvallarins.
Nýtt leiksvæði fyrir börn, innblásið af veröld Tulipop, hefur verið opnað á Keflavíkurflugvelli (KEF). Leiksvæðið er staðsett við veitingasvæðið Aðalstræti þar sem gengið er inn í aðra hæð nýrrar austurálmu flugvallarins. Á sama svæði eru einnig gagnvirk leiktæki.

Leiksvæðið er samstarfsverkefni Tulipop og hönnunarteymisins Þykjó. Að verkefninu komu einnig fyrirtækin Krumma og Merking, ásamt smíðaverkstæðunum Irma og Fjöl.

„Að opna leiksvæðið og þennan ævintýraheim Tulipop fyrir yngstu gestum okkar á Keflavíkurflugvelli er með því skemmtilegasta sem við höfum gert. Við vinnum stöðugt að því að gera upplifun allra gesta Keflavíkurflugvallar sem besta og við erum ótrúlega glöð að geta núna komið til móts við yngstu gestina og foreldra þeirra í samstarfi við Tulipop. Við vonumst til að leikvöllurinn muni gera biðina eftir ferðalaginu enn skemmtilegri og styttri en áður enda er það þessi yngsti hópur sem á kannski hvað erfiðast með að bíða eftir flugtaki,“ segir Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélaga og markaðsmála á Keflavíkurflugvelli, í tilkynningu.

Leiksvæðið er nokkuð stórt eins og sést. Keflavíkurflugvöllur

Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Tulipop, segir verkefnið afar spennandi.

„Markmið Tulipop hefur frá upphafi verið að skapa töfrandi undraveröld fyrir yngstu kynslóðirnar og miðla jákvæðum skilaboðum til barna og fullorðinna. Við vonum innilega að þetta skili sér til yngstu gesta flugvallarins og að þessi hópur muni njóta sín á leiksvæðinu næstu árin,“ segir Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Tulipop.

Tulipop fyrirtækið var stofnað árið 2010 og er hugarfóstur Signýjar Kolbeinsdóttur og Helgu Árnadóttur. Ævintýri Tulipop byggja á litríkum og líflegum töfraheimi þar sem skemmtilegar og fjölbreyttar persónur lifa og hrærast. Tulipop hefur meðal annars framleitt 52ja þátta teiknimyndaþáttaröð fyrir börn sem sýnd hefur verið á Íslandi, í Bretlandi, Ítalíu, Miðausturlöndum og Kína.

