Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma

Íslendingaliðið Vålerenga tapaði naumlega á móti þýska stórliðinu Wolfsburg í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld.
Wolfsburg vann leikinn 2-1 þökk sé vítaspyrnu sem liðið fékk á áttundu mínútu í uppbótartímanum. Janina Minge skoraði sigurmarkið úr vítinu.
Sædís Rún Heiðarsdóttir var í byrjunarliði Vålerenga og Arna Eiríksdóttir kom inn á sem varamaður á 75. mínútu.
Staðan var markalaus í hálfleik en Lineth Beerensteyn kom þýska liðinu í 1-0 á 57. mínútu.
Sara Lindbak Hörte jafnaði metin aðeins þremur mínútum síðar og þannig var staðan þar til í blálokin.
Vålerenga hefur þar með tapað tveimur fyrstu leikjum sínum í deildarkeppninni en þetta var annar sigur Wolfsburg í röð.