Sau­tján ára ný­liði í lands­liðinu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Thelma Karen Pálmadóttir hefur skorað átta mörk í Bestu deildinni í sumar auk tveggja marka í Mjólkurbikarnum.
Thelma Karen Pálmadóttir hefur skorað átta mörk í Bestu deildinni í sumar auk tveggja marka í Mjólkurbikarnum. vísir/óskaró

Þrír nýliðar eru í íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta sem mætir Norður-Írlandi í tveimur leikjum í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar síðar í þessum mánuði. Meðal þeirra er sautján ára leikmaður FH, Thelma Karen Pálmadóttir.

Thelma hefur leikið vel með FH sem er búið að tryggja sér 2. sæti Bestu deildarinnar og komst í bikarúrslit.

Vigdís Lilja Kristjánsdóttir (Anderlecht) og María Catharina Ólafsd. Gros (Linköping) eru einnig í hópnum en hvorug þeirra hefur leikið A-landsleik.

Íslenski hópurinn

Markverðir:

  • Telma Ívarsdóttir - Glasgow Rangers - 12 leikir
  • Fanney Inga Birkisdóttir - BK Häcken - 8 leikir
  • Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 23 leikir

Aðrir leikmenn:

  • Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 17 leikir, 1 mark
  • Ingibjörg Sigurðardóttir - SC Freiburg - 78 leikir, 2 mörk
  • Glódís Perla Viggósdóttir - FC Bayern Munich - 140 leikir, 12 mörk
  • Guðrún Arnardóttir - SC Braga - 55 leikir, 1 mark
  • Arna Eiríksdóttir - Valerenga - 2 leikir
  • Sædís Rún Heiðarsdóttir - Valerenga - 21 leikur
  • Hildur Antonsdóttir - Madrid CFF - 29 leikir, 2 mörk
  • Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 58 leikir, 6 mörk
  • María Catharina Ólafsd. Gros - Linköping FC
  • Katla Tryggvadóttir - ACF Fiorentina - 9 leikir
  • Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 57 leikir, 15 mörk
  • Amanda Jacobsen Andradóttir - FC Twente - 25 leikir, 2 mörk
  • Thelma Karen Pálmadóttir - FH
  • Sandra María Jessen - 1. FC. Köln - 57 leikir, 7 mörk
  • Vigdís Lilja Kristjánsdóttir - RSC Anderlecht
  • Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 54 leikir, 15 mörk
  • Hlín Eiríksdóttir - Leicester City F.C. - 52 leikir, 7 mörk
  • Diljá Ýr Zomers - SK Brann - 20 leikir, 2 mörk
  • Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 8 leikir
  • Agla María Albertsdóttir - Breiðablik - 64 leikir, 4 mörk

Fyrri leikur Íslands og Norður-Írlands fer fram í Ballymena föstudaginn 24. október klukkan 18:00. 

Seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli þriðjudaginn 28. október klukkan 18:00.

