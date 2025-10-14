Sautján ára nýliði í landsliðinu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. október 2025 13:10 Thelma Karen Pálmadóttir hefur skorað átta mörk í Bestu deildinni í sumar auk tveggja marka í Mjólkurbikarnum. vísir/óskaró Þrír nýliðar eru í íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta sem mætir Norður-Írlandi í tveimur leikjum í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar síðar í þessum mánuði. Meðal þeirra er sautján ára leikmaður FH, Thelma Karen Pálmadóttir. Thelma hefur leikið vel með FH sem er búið að tryggja sér 2. sæti Bestu deildarinnar og komst í bikarúrslit. Vigdís Lilja Kristjánsdóttir (Anderlecht) og María Catharina Ólafsd. Gros (Linköping) eru einnig í hópnum en hvorug þeirra hefur leikið A-landsleik. Íslenski hópurinn Markverðir: Telma Ívarsdóttir - Glasgow Rangers - 12 leikir Fanney Inga Birkisdóttir - BK Häcken - 8 leikir Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 23 leikir Aðrir leikmenn: Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 17 leikir, 1 mark Ingibjörg Sigurðardóttir - SC Freiburg - 78 leikir, 2 mörk Glódís Perla Viggósdóttir - FC Bayern Munich - 140 leikir, 12 mörk Guðrún Arnardóttir - SC Braga - 55 leikir, 1 mark Arna Eiríksdóttir - Valerenga - 2 leikir Sædís Rún Heiðarsdóttir - Valerenga - 21 leikur Hildur Antonsdóttir - Madrid CFF - 29 leikir, 2 mörk Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 58 leikir, 6 mörk María Catharina Ólafsd. Gros - Linköping FC Katla Tryggvadóttir - ACF Fiorentina - 9 leikir Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 57 leikir, 15 mörk Amanda Jacobsen Andradóttir - FC Twente - 25 leikir, 2 mörk Thelma Karen Pálmadóttir - FH Sandra María Jessen - 1. FC. Köln - 57 leikir, 7 mörk Vigdís Lilja Kristjánsdóttir - RSC Anderlecht Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 54 leikir, 15 mörk Hlín Eiríksdóttir - Leicester City F.C. - 52 leikir, 7 mörk Diljá Ýr Zomers - SK Brann - 20 leikir, 2 mörk Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 8 leikir Agla María Albertsdóttir - Breiðablik - 64 leikir, 4 mörk Fyrri leikur Íslands og Norður-Írlands fer fram í Ballymena föstudaginn 24. október klukkan 18:00. Seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli þriðjudaginn 28. október klukkan 18:00. Þjóðadeild kvenna í fótbolta Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira