Lífið

Hætt við at­kvæða­greiðslu um þátt­töku Ísraels í Euro­vision

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Ísraelar lögðu mikið upp úr markaðsstarfi fyrir Eurovision í ár. Framlag Ísraels hafnaði í öðru sæti og var nærri sigri.
Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) hafa hætt við fyrirhugaða atkvæðagreiðslu um hvort Ísrael fái að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Málið verði rætt á aðalfundi samtakanna í desember.

Í tilkynningu frá EBU er vísað til friðarviðræðna milli Ísraelsmanna og Palestínu á Gasa. 

Boðað hafði verið til atkvæðagreiðslunnar í nóvember vegna ósættis með þátttöku Ísraels í keppninni. Nokkrar þjóðir höfðu boðað forföll yrði Ísrael meðal keppenda en á sama tíma hafa aðrar þjóðir staðfest þátttöku óháð Ísrael. 

Í frétt RÚV segir að til hafi staðið að ákveða hvernig RÚV greiddi atkvæði á nóvemberfundinum á fundi stjórnar RÚV í lok október. 

Eurovision-keppnin fer fram í Wiener Stadthalle í Vín í Austurríki í maí á næsta ári.

