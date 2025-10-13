Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) hafa hætt við fyrirhugaða atkvæðagreiðslu um hvort Ísrael fái að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Málið verði rætt á aðalfundi samtakanna í desember.
Í tilkynningu frá EBU er vísað til friðarviðræðna milli Ísraelsmanna og Palestínu á Gasa.
Boðað hafði verið til atkvæðagreiðslunnar í nóvember vegna ósættis með þátttöku Ísraels í keppninni. Nokkrar þjóðir höfðu boðað forföll yrði Ísrael meðal keppenda en á sama tíma hafa aðrar þjóðir staðfest þátttöku óháð Ísrael.
Í frétt RÚV segir að til hafi staðið að ákveða hvernig RÚV greiddi atkvæði á nóvemberfundinum á fundi stjórnar RÚV í lok október.
Eurovision-keppnin fer fram í Wiener Stadthalle í Vín í Austurríki í maí á næsta ári.
Rúmlega tveir þriðju svarenda í skoðanakönnun Prósents finnst að Ísland ætti að hætta við þátttöku í Eurovision á næsta ári ef Ísrael verður meðal þátttökuþjóða.
Austurríkiskanslari og flokksbræður hans eru sagðir beita sér fyrir því að Eurovision fari ekki fram í landinu á næsta ári ef Ísrael verður meinuð þátttaka í keppninni. Talsmaður flokksins segir ótækt að banna listamanni af gyðingaættum að taka þátt í keppninni.
Formaður stjórnar Ríkisútvarpsins vill að Ísrael verði vikið úr Eurovision. Stjórnvöld þar hafi sagt sig úr samfélagi siðaðra manna. Ísraelar noti keppnina sem áróðurstól.