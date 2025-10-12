Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Fyrstur mætir Alfreð Tulinius, stjórnarformaður Vélfags hf. á Akureyri, sem sætir viðskiptaþvingunum vegna tengsla við Rússland.
María Rut Kristinsdóttir alþingismaður og Ragnar Þór Pétursson kennari ræða farsímanotkun barna og unglinga, áhrif samfélagsmiðla á þau og hugmyndir um einhverskonar bann við aðgangi unglinga að miðlum.
Albert Jónsson fyrrverandi sendiherra og Erlingur Erlingsson sagnfræðingur ræða vopnahléð á Gaza, aðdraganda þess og hugsanlegt framhald.
Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs og Halla Gunnarsdóttir ræða leikskólamál, Kópavogsmódelið svokallaða og hugmyndir Reykjavíkurborgar um að fara sömu leið.