Líkamsárás við skemmtistað Jón Ísak Ragnarsson skrifar 12. október 2025 07:47 Lögreglan við störf í miðbænum. Úr safni. Vísir/Samúel Tilkynnt var um líkamsárás fyrir utan skemmtistað í nótt. Einn var handtekinn og vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem verkefni gærkvöldsins og næturinnar eru tíunduð. Þar segir einnig frá annarri líkamsárás inni á skemmtistað, en í dagbók eru engar frekari upplýsingar um hana. Tilkynnt var um ölvaðan einstakling í átökum við dyraverði og aðra gesti skemmtistaðar í miðbænum. Sá var handtekinn og vistaður í fangaklefa þar til hægt verður að ræða við hann. Nokkrir ökumenn voru stöðvaðir grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Erlent Smáskjálftahrina minni á atburði fyrir eldgos Innlent Ian Watkins myrtur af samföngum Erlent Hekla Aurora kveður með útsýnisflugi frá Reykjavík Innlent Kínverskir bílar gætu verið notaðir til njósna Innlent Allt að 18 stig í dag Veður Líkamsárás við skemmtistað Innlent Sendir Svein Andra í mál við ríkið Innlent „Pólitík hjá ríkisstofnun sem á bara að vinna fyrir borgarana" Innlent Fagnar miklum fjölda áskorana og liggur undir feldi Innlent