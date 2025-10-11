Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um hávaðasamt unglingasamkvæmi í gærkvöldi. Þegar lögreglu bar að garði kom í ljós að um þrjá vini var að ræða sem sögðust tapsárir vegna taps fótboltalandsliðsins gegn Úkraínu.
Frá þessu er greint í dagbók lögreglu, en þar segir að vinirnir hafi lofað að lækka í sér. Landsleiknum tengt var lögreglu einnig tilkynnt um eld utan við verslunarhúsnæði. Þegar komið var á vettvang reyndist enginn eldur, en þarna var verið að grilla mikið magn hamborgara sem selja átti á landsleiknum.
Þá er sagt frá því að 35 ökumenn hafi verið stöðvaðir fyrir að aka eftir göngugötu í Reykjavík. Þeir eigi von á sekt.
Óskað var eftir aðstoð lögreglu í heimahús í Reykjavík vegna ofurölvi einstaklings sem var til vandræða. Fram kemur að viðkomandi hafi veist að lögreglumönnum og því verið vistaður í fangaklefa.
Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu á skemmtistað vegna einstaklings sem réðst á dyraverði. Sá var einnig vistaður í fangaklefa.