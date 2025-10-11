Leikurinn fór fram í skugga mikilla mótmæla en safnast var saman fyrir utan utanríkisráðuneyti Noregs og því lýst yfir að Ísrael ætti ekki að fá að taka þátt í undankeppninni vegna voðaverkanna sem þjóðin framkvæmir á Gaza ströndinni. Einnig var mikið um palestínska fána í stúkunni og þá hljóp einn áhorfandi inn á völlinn og gera má ráð fyrir því að hann ætlaði að koma skilaboðum að í takt við mótmælin.
Það var klárt mjög snemma í hvað stefndi í leik Noregs og Ísraela fyrri í dag í I-riðli undankeppni HM 2026. Noregur tók strax völdin á leiknum og þjörmuðu hart að liði Ísraela og uppskáru mark strax á 18. mínútu leiksins. Þá varð Ísraelinn Anan Khalaili fyrir því óláni að skalla boltann í eigið mark en Antonio Nusa gerði sterkt tilkall til marksins eftir baráttu við varnarmanninn um skallann.
Þá var komið að Erling Haaland, sem skoraði 49. landsliðsmark sitt fyrir noret á 27. mínútu en hann átti eftir að koma meira við sögu. Aftur skoruðu gestirnir sjálfsmark þegar Idan Nachimas sett boltann í eigið net tveimur mínútum seinna. Staðan því 3-0 í hálfleik og sigurinn eiginlega staðfestur fyrir Noreg.
50. landsliðsmark Haaland skoraði kappinn á 63. mínútu með skalla og níu mínútum síðar var hann aftur á ferðinni með ennið sitt en þá kom sending á fjærstöng sem Haaland laumaði undir markvörð Ísraela. 5-0 sigur staðreynd og Norðmenn stefna hraðbyri í áttina að HM ´26.
Noregur hefur unnið alla sex leiki sína í I-riðli undankeppninnar og sitja með 18 stig á toppi hans. Ítalir eiga leik inni á Noreg en munu ekki ná þeim þar sem níu stig skilja liðin að. Noregur hefur skorað 29 mörk í þessum sex leikjum og lítið sem virðist geta stöðvað þá. Ísrael er með níu stig eins og Ítalía og mætast liðin í næstu umferð.