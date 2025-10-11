Glódís Perla kom inn í byrjunarliðið og Bayern vann toppslaginn

Leikmenn kvennaliðs Bayern München fengu stóran skell í Meistaradeildinni í vikunni en svöruðu því með því að vinna toppslaginn í þýsku deildinni í dag.
Bayern München sótti þá þrjú stig á útivöll í uppgjör tveggja bestu liða þýsku deildarinnar.
Bæjarar unnu 3-1 sigur á Wolfsburg eftir að hafa komist í 1-0 í fyrri hálfleiknum.
Wolfsburg endaði manni færri eftir að liðið fékk rautt spjald í blálokin. Maria-Joelle Wedemeyer fékk að líta það í uppbótatíma.
Bayern hefur náð í sextán stig af átján mögulegum í deildinni og er eftir þennan góða sigur komið með þriggja stiga forskot á Wolfsburg sem er í öðru sætinu.
Bæjarar eru með fimm sigra og eitt jafntefli í sex leikjum og hafa enn ekki tapað. Markatalan er 16-1 en markið sem Wolfsburg skoraði í dag var það fyrsta sem Bayern fékk á sig í deildinni á leiktíðinni.
Glódís Perla Viggósdóttir var á varamannabekknum í stórtapinu á móti Barcelona en fyrirliðinn kom inn í byrjunarliðið í dag.
Klara Bühl kom Bayern í 1-0 á 27. mínútu en Wolfsburg jafnaði með sjálfsmarki Arianna Caruso eftir aðeins þriggja mínútna leik í seinni hálfleik.
Hin japanska Momoko Tanikawa kom Bayern aftur yfir á 57. mínútu og undir blálokin skoraði Alara Sehitler þriðja markið.
Glódís Perla fór af velli fyrir hina sænsku Magdalenu Eriksson á 66. mínútu.
Weiter geht's im Spitzenspiel - anknüpfen an die erste Hälfte und Auswärtssieg einfahren! 🤜🤛 #PACKMAS⚪ #WOBFCB | 0:1 | 46' pic.twitter.com/fLmwqSylPz— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) October 11, 2025
